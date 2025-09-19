Сегодня 19 сентября 2025
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске

На этой неделе Google объявила о партнёрстве с проектом StopNCII.org для совместной борьбы с распространением через поисковик компании интимных фото и видео, которые были размещены в Сети без согласия запечатлённых на них людей. Поисковый гигант начнёт использовать предоставленные StopNCII хеши для выявления таких изображений и удаления их из выдачи.

Источник изображения: Firmbee.com / Unsplash

Источник изображения: Firmbee.com / Unsplash

Google будет использовать хеши, которые представляют собой сгенерированные алгоритмом идентификаторы, позволяющие выявлять и блокировать контент, помеченный как оскорбительный. По данным источника, проект StopNCII.org использует PDQ-хеши для изображений и MD5-хеши для видео. Под блокировку могут попадать не только опубликованный без согласия интимный контент, но и, например, обработанные изображения или дипфейки, сгенерированные с помощью нейросетей.

Ранее Google неоднократно критиковалась за то, что медленнее других крупных отраслевых игроков реализует эту инициативу. Напомним, Facebook, Instagram, TikTok и Bumble присоединились к инициативе StopNCII ещё в 2022 году, а Microsoft со своим поисковиком Bing — в сентябре 2024 года.

Поисковый гигант уже внедрил инструменты для передачи запросов на удаление такого контента вместе с личной контактной информацией, но, как и прежде, жертвы таких публикаций должны были самостоятельно находить и помечать соответствующий контент. Теперь же эта работа в большей степени ляжет на плечи StopNCII.org и Google. Что касается самого проекта StopNCII, то он был запущен британской благотворительной организацией South West Grid for Learning.

Источник:

Теги: google, поиск, фильтрация
