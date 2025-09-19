Сегодня 19 сентября 2025
Новости Software
На умных очках Meta✴ появятся сторонние приложения, но не скоро

Meta откроет разработчикам приложений доступ к камерам и функциям звука умных очков — для этого компания выпустит комплект инструментов Wearable Device Access Toolkit. Приложения для широкой аудитории начнут выходить не раньше следующего года.

Источник изображения: Meta

«Наша первая версия комплекта инструментов откроет доступ к набору сенсоров на устройстве, что даст вам возможность начать разработку функций для мобильных приложений, которые будут использовать преимущества бесконтактного управления очками с искусственным интеллектом. С нашим комплектом инструментов вы сможете использовать естественную перспективу пользователя, и также доступ к открытым динамикам и микрофону», — рассказали в компании.

Meta привела несколько примеров, как первые разработчики воспользуются предоставленными средствами. Twitch позволит создателям контента вести прямые эфиры прямо при помощи очков; разработчики Disney Imagineering работают над прототипами, которые откроют посетителям парков Disney доступ к подсказкам через эти устройства.

Работа над проектом только началась. Пока большинству разработчиков предлагается записаться в лист ожидания, чтобы получить уведомление о выходе предварительной версии комплекта инструментов, намеченном на этот год. Публикация приложений, созданных с использованием этого набора «на этапе предварительного ознакомления будет доступна лишь ограниченной аудитории». Приложения для широкой аудитории появятся не раньше 2026 года. Но с учётом растущей популярности этих устройств желающих опробовать новый инструментарий может оказаться немало.

Источник:

