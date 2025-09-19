Сегодня 19 сентября 2025
Производитель роботов-пылесосов Dreame намекнул на выпуск первого смартфона — Dreame Space

Компания Dreame Technology официально подтвердила слухи о её решении выйти на рынок смартфонов, объявив о предстоящем выходе своего первого телефона — Dreame Space. По словам компании, хотя устройство ещё не поступило в продажу, на него уже поступило множество зарубежных предзаказов на миллиарды юаней, что свидетельствует о высокой уверенности глобального рынка.

Источник изображения: Dreame Technology/Gizmochina

Согласно официальному пресс-релизу, на который ссылается ресурс Gizmochina, Dreame Space не похож ни на один другой смартфон на рынке. Он оснащён системой обработки изображений небесных тел, «разработанной для объединения передовых технологий с удобством повседневного использования». Это позволяет пользователям даже в городских условиях запечатлеть ночное небо, движущиеся облака и даже изображение Млечного Пути.

Как сообщает Dreame Technology, новый смартфон обеспечит единообразный пользовательский опыт в разных регионах, уделяя особое внимание безопасности, надёжности и комфорту. В этом заключается особенность подхода Dreame к созданию технологий, которая ориентируется на более широкую глобальную аудиторию, не фокусируясь лишь на одном рынке.

Dreame Technology считает смартфоны важнейшим инструментом доступа к коммуникациям в цифровую эпоху, выступая в качестве центрального узла интеллектуальной экосистемы. Как полагает компания, благодаря имеющемуся опыту в области аппаратного и программного обеспечения, разработки алгоритмов и подключённых платформ у неё есть все возможности для успешного выхода на рынок смартфона в рамках реализации более масштабной миссии по объединению людей, технологий и будущего.

О спецификациях Dreame Space пока ничего не известно. Компания сообщила, что он поступит в продажу в ближайшее время.

Источник:

Теги: dreame, смартфон
