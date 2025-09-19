Huawei представила смарт-часы Watch GT 6 и GT 6 Pro с автономностью до 21 дня

На мероприятии в Париже компания Huawei в рамках новой концепции «Энергия ветра» представила несколько новых устройств: умные часы Watch GT 6 и GT 6 Pro, Watch Ultimate 2 и Watch D2, смартфоны серии Nova 14, планшетные компьютеры MatePad 12 X и полностью беспроводные наушники FreeBuds 7i.

Младшие в дуэте Huawei Watch GT 6 предлагаются в размерах 41 и 46 мм: компактная версия доступна в сиреневом, белом, золотом и чёрном цветах, более крупная — в зелёном, чёрном, сером и коричневом. Умные часы в 46-мм исполнении оснащаются AMOLED-экраном диаметром 1,47 дюйма и плотностью 317 пикселей на дюйм, на 41-мм версии устанавливается 1,32-дюймовый AMOLED-экран плотностью уже 352 пикселя на дюйм — разрешение в обоих случаях составляет 466 × 466 пикселей. Устройства могут похвастаться стальным корпусом, а также набором ремешков — это может быть фторэластомер, композитная кожа или миланское плетение.

Старшие Huawei Watch GT 6 Pro изготавливаются в 45,6-мм корпусе из титанового сплава и предлагаются в чёрной, коричневой и титаново-серой расцветках. AMOLED-экран имеет 1,47-дюймовый диаметр и разрешение 466 × 466 пикселей, что соответствует плотности 317 пикселей на дюйм. Предлагаются чёрный ремешок из эластомера, коричневый плетёный ремешок и титановый браслет. В обоих случаях смарт-часы оснащаются акселерометром, гироскопом, магнитометром, оптическим датчиком пульса, датчиками температуры и освещённости — у Huawei Watch GT 6 Pro есть также датчик ЭКГ и датчик глубины.

Корпуса часов имеют защиту от воды по стандарту IP69 — она работает при давлении до 5 атм; для старших Huawei Watch GT 6 Pro заявлена также возможность погружаться на глубину до 40 м. Производитель, однако, не рекомендует пользоваться этими устройствами в горячем душе, в сауне и допускать их контакт с моющими средствами; способность к водонепроницаемости может со временем снижаться, и рекомендуется регулярно производить диагностику в сервисных центрах.

Поддерживаются современные стандарты связи, в том числе NFC, Bluetooth 6.0 и поддержка нескольких навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS и NavIC. Есть встроенные динамик и микрофон — на часах можно слушать музыку и принимать телефонные звонки. Huawei также коснулась программной части умных часов: есть более сотни режимов тренировок, расширенные возможности для четырёх популярных видов активности на открытом воздухе. В наличии — обновлённый режим езды на велосипеде с функцией виртуального измерителя мощности и профессиональным анализом данных.

Старшие Huawei Watch GT 6 Pro и 46-мм версия базовых Watch GT 6 в режиме минимального использования способны проработать до 21 дня без подзарядки — при типичном сценарии этот показатель сокращается до 12 дней, при активном циферблате-заставке — до 7 дней. В режиме тренировок умные часы могут проработать 40 часов. Компактные Huawei Watch GT 6 в 41-дюймовом исполнении в режиме минимального использования работают до 14 часов, в типичном — до 7 дней, в режиме тренировок — до 25 часов.

Стоимость Huawei Watch GT 6 в России будет стартовать с отметки в 22 990 рублей, тогда как Huawei Watch GT 6 Pro будут стоить от 29 999 рублей.