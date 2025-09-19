Сегодня 19 сентября 2025
Huawei представила глобальные версии смартфонов Nova 14 и 14 Pro с мощными камерами

Сегодня Huawei анонсировала в Париже не только умные часы Watch GT 6 и GT 6 Pro, Watch Ultimate 2 и Watch D2, планшеты MatePad 12 X и TWS-наушники FreeBuds 7i, но также смартфоны серии Nova 14 — их главной отличительной особенностью являются передовые возможности камер.

Источник изображений: Huawei

Смартфоны Huawei Nova 14 и 14 Pro могут похвастаться 6,7-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, причём у старшей модели это LTPO-матрица с поддержкой динамической частоты обновления.

На задней панели младшего Huawei Nova 14 располагаются 50-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная с телеобъективом и 8-мегапиксельная широкоугольная; есть также фронтальная на 50 мегапикселей. У старшего основная камера на задней панели может похвастаться переменной диафрагмой и оптическим стабилизатором, 12-мегапиксельная телекамера и 8-мегапиксельная широкоугольная те же; фронтальных две: на 50 и на 8 мегапикселей.

В Huawei подчеркнули расширенные возможности камер: за мобильную портретную съёмку отвечает концепция «Портреты уровня Про» — ультрареалистичная съёмка и обновлённый движок XD Portrait придают фотографиям глубину и насыщенность.

Корпуса смартфонов имеют защиту по стандарту IP65; кремниево-углеродные аккумуляторы ёмкостью 5500 мА·ч поддерживают быструю зарядку на 100 Вт. В качестве программной платформы в международных версиях Huawei Nova 14 и 14 Pro используется EMUI с поддержкой Android-приложений в отличие от китайских вариантов с собственной несовместимой HarmonyOS 5.0.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: huawei, nova, смартфон
