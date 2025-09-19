Сегодня 19 сентября 2025
Apple рассказала, как Watch научились предупреждать пользователей о высоком артериальном давлении с помощью ИИ

Поступившие сегодня в продажу умные часы Apple Watch Series 11 получили новую функцию — теперь они уведомляют владельца, что у него, возможно, повышенное артериальное давление. Тонометр на устройстве отсутствует, и эту функцию реализовали с использованием искусственного интеллекта.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Уведомления о высоком давлении покажут и предыдущие модели вплоть до Apple Watch Series 9 — для этого информация с сенсоров будет обрабатываться моделями ИИ, рассказала агентству Reuters вице-президент компании по вопросам здравоохранения Сумбул Ахмад Десаи (Sumbul Ahmad Desai). Apple уже несколько лет занимал вопрос о способах выявить повышенное артериальное давление — им страдают более миллиарда человек по всему миру, но у половины взрослых оно остаётся без диагноза, потому что с тонометром эти люди встречаются только в кабинете врача.

Apple при помощи ИИ подвергла анализу данные жизненных показателей 100 тыс. человек, участвовавших в исследовании в области сердечного ритма и двигательной активности — его запустили в 2019 году. Авторы исследования пытались установить особенности в сигналах основного датчика сердечного ритма на часах, чтобы их можно было сопоставить с традиционными измерениями артериального давления. После нескольких этапов машинного обучения Apple разработала алгоритм, который затем проверили в ходе дополнительного исследования с участием 2000 добровольцев.

Учитывая специфику, даже при огромных продажах продукции Apple, «ирония состоит в том, что мы не получаем большого объёма данных» вне контекста масштабных исследований — но даже и они «дают нам научное представление о том, какие ещё сигналы стоит изучить, <..> эти исследования невероятно эффективны», отметила госпожа Десаи.

Новая функция получила одобрение Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств — она не предполагает прямого измерения артериального давления, но предупреждает о вероятности его повышенного значения и даёт рекомендацию воспользоваться тонометром и обратиться к врачу. Apple планирует развернуть эту функцию более чем в 150 странах. Если своевременно обнаружить повышенное давление, можно снизить риск инфарктов, инсультов и заболеваний почек, говорят опрошенные Reuters эксперты. Но заменой тонометра новая возможность Apple Watch пока не станет.

Reuters

Теги: apple, apple watch, давление
