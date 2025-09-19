ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало

На фоне бума искусственного интеллекта, который вывел в лидеры технологической отрасли производителя ускорителей Nvidia и разработчика моделей OpenAI, внезапное возрождение теперь переживает ещё недавно считавшийся устаревающим сектор жёстких дисков, пишет The Wall Street Journal.

Два крупнейших игрока в области жёстких дисков в лице Western Digital и Seagate по итогам последних кварталов сообщили о росте выручки на 30 %. Это не бурный рост, который переживают Nvidia и Oracle, но в сегменте HDD такая динамика ещё несколько лет назад казалась немыслимой. Своим ростом сегмент обязан склонности моделей ИИ активно потреблять дисковое пространство и росту цен на накопители большой ёмкости. За последний квартал WD поставила накопителей общим объёмом 190 Эбайт, что на 32 % больше, чем годом ранее — у Seagate за тот же период рост в экзабайтах составил 45 %.

Пока ситуация с ИИ остаётся неизменной, имеющиеся данные указывают на то, что существующие тенденции сохранятся, и нет сомнений, что рынок жёстких дисков продолжит расти. В ближайшие годы допускаются некоторые перепады: компании будут скупать жёсткие диски, а затем тратить время на их заполнение данными. Но бум ИИ отличается от других факторов, обеспечивавших технологический рост прежде: в последний раз таким фактором была пандемия, чьи эффекты исчерпались в 2023 году — как раз перед приходом ИИ.

Отличие ИИ в том, что обучающие массивы хранятся на HDD, а не удаляются по завершении работы, и это отличается от обычной практики перепрофилирования цифровых хранилищ. Кроме того, ИИ сам генерирует большой объём данных в виде текста, изображений и видео, которые тоже нужно где-то хранить. Всего за три месяца с мая, когда был запущен сервис Google Flow, его пользователи создали 100 млн видеороликов. Поэтому, по итогам будущего года, мировая выручка от продажи жёстких дисков составит около $24 млрд — вдвое больше, чем в неудачном 2023 году, прогнозируют аналитики Gartner.

Инвесторы же пока энтузиазмом в отношении сектора HDD не прониклись. Акции WD и Seagate за последний год прибавили более чем вдвое, но выводы делать пока рано: первая торгуется при цене, примерно в 16 раз превышающей её ожидаемую в следующем году прибыль на акцию, вторая — в 20 раз. Это не бросовые оценки, но они не отражают и возможностей, которые открываются перед двумя компаниями. Для сравнения, в индексе технологических компаний Nasdaq средний мультипликатор составляет 29.

Возможности двух производителей, составивших почти мировую дуополию (если не считать третьей в лице Toshiba), растут. Переход на ИИ дал WD и Seagate рычаги влияния на клиентов, каких нечасто было в прошлом. Сейчас в их продукции нуждаются крупные технологические компании, которые предлагают услуги облачных ресурсов и сами разрабатывают передовые модели ИИ. И это видно по финансовым отчётам: 90 % выручки WD по итогам последнего квартала пришлось на облачных провайдеров.

Спрос превышает предложение, производители заключают с клиентами долгосрочные контракты на поставку продукции на год и более, чего раньше не случалось, и в этих контрактах сразу фиксируются цены. Это помогло компаниям с уверенностью прогнозировать рост валовой прибыли — за последние два финансовых года она уже почти удвоилась и достигла почти 40 %. WD и Seagate сейчас переходят на технологию магнитной записи с подогревом (HAMR): первая планирует сделать это через пару лет, а вторая начала уже теперь. Эта технология открывает путь к накопителям ёмкостью от 30 Тбайт и выше. Не грозит им и конкуренция со стороны более быстрых, но и значительно более дорогих SSD.

За SSD пока остаются решения, в которых критически важна высокая производительность. А на жёсткие диски до сих пор приходятся 80–90 % объёмов хранилищ в центрах обработки данных.