No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе

Стартовал ранний доступ Jump Space — кооперативного PvE-шутера на четверых от разработчиков из студии Keepsake Games. По случаю релиза был выпущен геймплейных трейлер с нарезкой кадров из разных матчей по игре.

Источник изображений: Keepsake Games

Источник изображений: Keepsake Games

Jump Space предлагает стать частью экипажа космического корабля и выполнять различные задания. Геймплей шутера сочетает в себе пешие вылазки с яркими баталиями на маневренных челноках в космосе. На странице в Steam разработчики признались, что обожают кооперативные игры и космос, поэтому в Jump Space они попытались объединить их.

Ключевые особенности Jump Space:

  • возможность отправиться в путешествие по вселенной — с попутным выполнением заданий и участием в случайных событиях;
  • бесшовная посадка на корабль и выход наружу — после отправки на миссию можно быстро переключаться между управлением кораблём и привычными перестрелками;
  • необходимость обслуживания и улучшения корабля — важно добывать детали для ремонта судна и совершенствовать его под нужды команды;
  • возможность играть как в составе команды из четырёх человек, так и одному.

Jump Space
Jump Space доступна на PC (Steam), Xbox Series X и S. На момент публикации материала пиковый онлайн игры в Steam достиг 10,2 тыс. человек и продолжал расти. Первые покупатели хвалят шутер за хорошую оптимизацию, действительно бесшовный переход от сражений в космосе на кораблях до привычных перестрелок с использованием широкого набора оружия.

Профильной прессе (на Metacritic пока только две рецензии) понравилась графика, «прекрасная смесь жанров» и графическое исполнение. А вот отсутствие кроссплатформенного мультиплеера между PC и Xbox (будет добавлен позже) стало основным поводом для недовольства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: jump space, keepsake games, шутер
