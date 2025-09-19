Huawei представила флагманские смарт-часы Watch Ultimate 2 с защитой от воды до 150 метров и ценой от €899

Компания Huawei представила флагманские смарт-часы Watch Ultimate 2. Новинка является преемником Watch Ultimate первого поколения и предлагает несколько ключевых обновлений. Новая модель имеет схожий с предшественником дизайн, но собрана в обновлённом корпусе из так называемого «жидкого металла» на основе сплава циркония. Часы оснащены двухцветным безелем из нанокристаллической керамики и сапфировым стеклом.

Huawei Watch Ultimate 2 предлагают 1,5-дюймовый дисплей LTPO 2.0 AMOLED с пиковой яркостью 3500 кд/м² и оснащены на 18 % более тонкими рамками. Watch Ultimate 2 обладают водонепроницаемостью 20 АТМ, что означает, что дайверы могут погружаться в них на глубину до 150 метров — на 50 метров больше, чем Watch Ultimate первого поколения.

Также Watch Ultimate 2 — первые смарт-часы с поддержкой подводной связи с помощью гидролокатора. Это позволяет Watch Ultimate 2 отправлять предустановленные сообщения и смайлики на другие часы в радиусе 30 метров. Новинка также поддерживает функцию подводного SOS, которая может оповещать устройства в радиусе 60 метров.

Huawei улучшила в новых часах систему антенн для повышения качества и стабильности связи в экстремальных условиях. Аккумулятор часов рассчитан на 4,5 дня работы при обычном использовании и 11 дней в режиме энергосбережения.

Система здоровья TruSense и датчик X-Tap в составе Watch Ultimate 2 обеспечивают быструю и точную оценку состояния здоровья по 11 показателям, включая ЭКГ. Часы работают под управлением операционной системы HarmonyOS 5.1, поддерживают eSIM, двухдиапазонное позиционирование GPS и функцию обмена сообщениями через систему спутников BeiDou, но только в Китае. С помощью часов также можно воспроизводить музыку и совершать звонки.

Huawei Watch Ultimate 2 доступны в цветах «Чёрный компас» и «Голубой океан». Цены составляют €899/£799 и €999/£899 соответственно.