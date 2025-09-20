Сегодня 20 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Neuralink в следующем месяце начнёт испы...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Neuralink в следующем месяце начнёт испытания по преобразованию мыслей человека в текст

Некоторые заболевания лишают человека контроля над мышцами речевого аппарата, из-за чего он утрачивает возможность полноценно общаться с окружающими. Компания Neuralink собирается в следующем месяце приступить к клиническим испытаниям своего мозгового импланта, который позволит пациенту буквально «набирать текст» на электронных устройствах при помощи мысли.

Источник изображения: Neuralink

Источник изображения: Neuralink

В принципе, один из пациентов Neuralink с вживлённым в черепную коробку имплантом уже пользуется подобными возможностями для составления на компьютере обращений к своим близким, но в основном участники клинических испытаний сосредотачиваются на управлении курсором мыши при работе на компьютере. Один из них даже работает в сфере промышленного дизайна, используя связку из нейроимпланта и компьютера.

Как отмечает Bloomberg, к 2030 году Neuralink также надеется получить разрешение на вживление своего импланта первому здоровому человеку. Об этом во время своего выступления на конференции в Южной Корее заявил президент Neuralink Донгджин Сео (D.J. Seo). Целью нового этапа клинических испытаний, который стартует в октябре этого года, является прямое преобразование нервных импульсов в синтезированную речь. По всей видимости, для этого будет использоваться новая модификация мозгового импланта Neuralink, которая формально ещё не была одобрена американскими регуляторами. Просто в рамках конкретных клинических испытаний будет сделано исключение из существующих правил. В общей сложности компания сейчас проводит пять различных клинических испытаний. На рынке пока нет устройств, позволяющих напрямую преобразовывать мысли человека в текст.

В конечном итоге, как признался президент компании, Neuralink хотела бы выйти на потребительский рынок со своими имплантами. Это подразумевает, что их смогут устанавливать и абсолютно здоровые люди. Пока устройства Neuralink позволяют формировать текст только через использование виртуальной клавиатуры, на которой пациент силой мысли выбирает каждый символ по отдельности. Прямое преобразование мысли в текст позволит значительно ускорить передачу информации. В перспективе, как считают в Neuralink, люди смогут напрямую общаться с большими языковыми моделями, минуя посредников типа клавиатуры. Получать ответы на свои запросы к ИИ человек с имплантом сможет через беспроводные наушники, например.

Neuralink немного отстаёт от первоначального графика клинических испытаний в этой сфере, поскольку в июле глава компании сообщал, что эксперименты с преобразованием мысли в текст стартап начнёт до конца сентября. В перспективе Neuralink планирует разработать импланты, которые позволят частично вернуть зрение и побороть болезнь Паркинсона. Илон Маск (Elon Musk) однажды даже обмолвился о наличии у него желания установить имплант себе лично.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Мозговые импланты Neuralink уже установлены 12 пациентам
В Канаде двоим пациентам впервые вживили мозговые импланты Neuralink
Neuralink намерен ежегодно устанавливать импланты в мозг 20 000 человек и получать не менее $1 млрд выручки
Huawei представила флагманские смарт-часы Watch Ultimate 2 с защитой от воды до 150 метров и ценой от €899
OpenAI вместе с Джони Айвом переманили десятки талантов из Apple для разработки ИИ-гаджетов io
Марс получится подключить к Земле в помощью лазеров — эксперименты NASA на «Психее» превзошли ожидания
Теги: neuralink, мозговой имплант, нейроинтерфейс
neuralink, мозговой имплант, нейроинтерфейс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна
Хуанг признался, что Nvidia тайно работала с Intel над созданием процессоров с прошлого года
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 2 ч.
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 2 ч.
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 7 ч.
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 9 ч.
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 10 ч.
Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk 12 ч.
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет 12 ч.
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе 13 ч.
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности 13 ч.
Легендарный мультиплеер Quake II теперь доступен и в браузере, причём совершенно бесплатно 14 ч.
Neuralink в следующем месяце начнёт испытания по преобразованию мыслей человека в текст 21 мин.
Anker пообещала владельцам опасных портативных аккумуляторов полный возврат средств 3 ч.
NVIDIA купила за $900 млн разработчика интерконнекта для ИИ-платформ Enfabrica 6 ч.
Microsoft снова повысит цены на консоли Xbox Series X и Series S в США из-за пошлин 7 ч.
Huawei представила флагманские смарт-часы Watch Ultimate 2 с защитой от воды до 150 метров и ценой от €899 8 ч.
OpenAI вместе с Джони Айвом переманили десятки талантов из Apple для разработки ИИ-гаджетов io 8 ч.
Цены GeForce RTX 5000 наконец упали до рекомендованных, но лишь в США — на это ушло меньше года 9 ч.
Марс получится подключить к Земле в помощью лазеров — эксперименты NASA на «Психее» превзошли ожидания 10 ч.
ASRock представила Radeon RX 7700 Challenger и раскрыла частоты новой видеокарты AMD 13 ч.
Внутри пауэрбанка iPhone Air MagSafe оказался аккумулятор от самого iPhone Air — но зарядить смартфон полностью не получится 13 ч.