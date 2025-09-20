Neuralink в следующем месяце начнёт испытания по преобразованию мыслей человека в текст

Некоторые заболевания лишают человека контроля над мышцами речевого аппарата, из-за чего он утрачивает возможность полноценно общаться с окружающими. Компания Neuralink собирается в следующем месяце приступить к клиническим испытаниям своего мозгового импланта, который позволит пациенту буквально «набирать текст» на электронных устройствах при помощи мысли.

В принципе, один из пациентов Neuralink с вживлённым в черепную коробку имплантом уже пользуется подобными возможностями для составления на компьютере обращений к своим близким, но в основном участники клинических испытаний сосредотачиваются на управлении курсором мыши при работе на компьютере. Один из них даже работает в сфере промышленного дизайна, используя связку из нейроимпланта и компьютера.

Как отмечает Bloomberg, к 2030 году Neuralink также надеется получить разрешение на вживление своего импланта первому здоровому человеку. Об этом во время своего выступления на конференции в Южной Корее заявил президент Neuralink Донгджин Сео (D.J. Seo). Целью нового этапа клинических испытаний, который стартует в октябре этого года, является прямое преобразование нервных импульсов в синтезированную речь. По всей видимости, для этого будет использоваться новая модификация мозгового импланта Neuralink, которая формально ещё не была одобрена американскими регуляторами. Просто в рамках конкретных клинических испытаний будет сделано исключение из существующих правил. В общей сложности компания сейчас проводит пять различных клинических испытаний. На рынке пока нет устройств, позволяющих напрямую преобразовывать мысли человека в текст.

В конечном итоге, как признался президент компании, Neuralink хотела бы выйти на потребительский рынок со своими имплантами. Это подразумевает, что их смогут устанавливать и абсолютно здоровые люди. Пока устройства Neuralink позволяют формировать текст только через использование виртуальной клавиатуры, на которой пациент силой мысли выбирает каждый символ по отдельности. Прямое преобразование мысли в текст позволит значительно ускорить передачу информации. В перспективе, как считают в Neuralink, люди смогут напрямую общаться с большими языковыми моделями, минуя посредников типа клавиатуры. Получать ответы на свои запросы к ИИ человек с имплантом сможет через беспроводные наушники, например.

Neuralink немного отстаёт от первоначального графика клинических испытаний в этой сфере, поскольку в июле глава компании сообщал, что эксперименты с преобразованием мысли в текст стартап начнёт до конца сентября. В перспективе Neuralink планирует разработать импланты, которые позволят частично вернуть зрение и побороть болезнь Паркинсона. Илон Маск (Elon Musk) однажды даже обмолвился о наличии у него желания установить имплант себе лично.