Samsung представила смартфон Galaxy A17 4G — чип Helio G99, батарея на 5000 мА·ч и цена от €199

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A17 4G, который в плане технических характеристик во многом повторяет Galaxy A17 5G. Новинка уже доступна в некоторых странах европейского региона по цене от €199.

Разработчики оснастили Galaxy A17 4G 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с поддержкой разрешения 2340 × 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus+.

В верхней части дисплея есть каплевидный вырез, в котором установлена 13-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.0). Тройная основная камера объединила 50-мегапиксельный сенсор с поддержкой автофокусировки и оптической стабилизации изображения со сверхширокоугольным датчиком на 5 Мп и модулем для макросъёмки на 2 Мп.

За производительность в Galaxy A17 4G отвечает восьмиядерный микропроцессор MediaTek Helio G99 (два ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц) в сочетании с графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Аппарат доступен в версиях с 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт, а также с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 25 Вт. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C.

За беспроводное подключение отвечают встроенные модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.3. Galaxy A17 4G оснащён сканером отпечатков пальцев, который установлен на боковой поверхности корпуса, а корпус устройства защищает внутренние компоненты от влаги и пыли по стандарту IP54. Аппарат работает под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом OneUI 7. Смартфон имеет габариты 164,4 × 77,9 × 7,5 мм и весит 190 г.