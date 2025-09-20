Сегодня 20 сентября 2025
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда

Xiaomi представила HyperOS 3 в августе и быстро расширила программу бета-тестирования, включив в неё множество устройств и значительную аудиторию пользователей. Теперь компания опубликовала график выпуска финальной, стабильной версии HyperOS 3 в Китае: выпуск полномашстабных обновлений начнётся в октябре со смартфонов серии Xiaomi 15.

Шествие стабильной версии HyperOS 3 стартует в середине октября, и к концу месяца Xiaomi намеревается развернуть платформу на нескольких десятках моделей, включая флагманские смартфоны, мощные планшеты, смартфоны под маркой Redmi, телевизоры и часы Xiaomi. В последующие месяцы присутствие платформы будет быстро расширяться — основной цикл обновлений завершится в январе 2026 года.

Пока компания опубликовала график обновлений своих устройств в Китае. По другим регионам ситуация прояснится, вероятно, после международного анонса HyperOS 3, намеченного на 24 сентября. И на международном рынке выходу стабильной версии также будет предшествовать стадия бета-тестирования. Китайский график, однако, поможет составить представление о том, какие вообще устройства обновятся до новой платформы:

  • не позднее 15 октября — Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Supreme Edition;
  • к 31 октября — Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi Civi 5 Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Redmi K80, Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Turbo 4, Redmi K Pad, Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series, Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series, Xiaomi Watch S4 Sport, Xiaomi Watch S4, Xiaomi Watch S4 eSIM, Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition), Xiaomi Watch S4 41mm;
  • к 15 ноября — Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition, Xiaomi 14, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi Civi 4 Pro, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi K70 Pro, Redmi K70 Supreme Edition, Redmi K70, Redmi K70E, Redmi Pad 2;
  • к 30 ноября — Redmi TV X 2025 Series, Redmi Monitor G Pro 27U, Xiaomi Smart Band 10;
  • в декабре — Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Supreme Edition, Redmi K60, Redmi Turbo 3, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13R Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R, Redmi Watch 5, Redmi Watch 5 eSIM, Xiaomi Smart Band 9 Pro, Xiaomi Smart Band 9;
  • в январе 2026 года — Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi Civi 3, Xiaomi Civi 2, Redmi K50 Supreme Edition, Redmi Note 15R, Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12T Pro, Redmi 14C, Redmi 14R 5G, Xiaomi TV S Mini LED Series, Redmi TV MAX 2025 Series, Redmi Smart TV A Pro Series, Redmi Smart TV A 2025 Series.

Источник:

Теги: xiaomi, hyperos, обновление
