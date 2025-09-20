Сегодня 20 сентября 2025
Lenovo отменила часть предзаказов на портативную консоль Legion Go 2 из-за неожиданно высокого спроса

Портативные приставки на процессорах AMD Ryzen Z2 Extreme, которые оказались труднодоступными в продаже, похоже, в ближайшее время не избавятся от этого статуса. Lenovo получила на новую Legion Go 2 слишком много предварительных заказов и была вынуждена отменить часть из них.

Источник изображения: lenovo.com

Источник изображения: lenovo.com

Продажи Asus ROG Xbox Ally ещё не начались, благодаря чему у Lenovo и MSI появилась возможность раньше обозначить своё присутствие в этой нише. MSI уже начала поставлять свои Claw A8, а у Lenovo ситуация оказалась сложнее. Её Legion Go 2, которая позиционируется как продукт премиум-класса, навлекла на себя критику из-за слишком высокой цены ($1349), но этот фактор отнюдь не стал сдерживающим. Спрос на портативную консоль оказался настолько высоким, что компания была вынуждена отменить некоторые предварительные заказы, оформленные на её сайте.

«После общения с нашими коллегами из розничных магазинов Lenovo по всему миру мы хотели бы поделиться новостями. Хорошая новость в том, что в крупные розничные магазины по всему миру отправляются всё больше устройств, так что можно ждать, что ситуация в рознице и интернет-магазинах в ближайшие недели улучшится. Тем не менее, нам придётся отменить некоторые предварительные заказы, оформленные непосредственно на сайте Lenovo.com. Мы не считаем нужным удерживать платежи клиентов за товары, которые не сможем своевременно отправить. Как только наши онлайн-запасы пополнятся, на сайте Lenovo.com появится новая информация о наличии, и приём заказов откроется заново», — заявил представитель компании на платформе Reddit.

В сообществе любителей игр начали шутить, что Lenovo и сама не ожидала такого спроса на столь дорогое устройство. Радует, что в компании знают, когда приходится идти на непопулярные меры, и дают пояснения, хотя её пресс-служба не славится своей открытостью.

lenovo, портативная консоль, предзаказ
