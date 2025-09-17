Многообещающие портативные консоли на Ryzen Z2 оказались фантомом, и кто виноват, не ясно

В этом году AMD выпустила процессоры Ryzen Z2 и Z2 Extreme, предназначенные для портативных игровых консолей под управлением Windows. Несколько компаний поспешили выпустить новые модели устройств на этих чипах, но удовольствия потребителям они так и не доставили — покупатели жалуются на Lenovo Legion Go 2, MSI Claw A8 и Asus ROG Xbox Ally и до, и после их появления на полках магазинов.

Одним из первых устройств на AMD Ryzen Z2 Extreme стала Lenovo Legion Go 2, но не всё с этой консолью пошло гладко. Сначала её выход на рынок без объяснения причин перенесли с середины сентября на конец октября, затем стало известно, что официальной поддержки SteamOS для неё не будет, а представители компании не смогли достаточно ярко всё растолковать общественности. Lenovo лишь пообещала, что выпустит обновления драйверов, которые повысят производительность устройства, а в ответ на претензии о высокой цене ($1349) заявила, что Legion Go 2 относится к устройствам премиум-класса.

MSI тоже действует достаточно непредсказуемо и не всегда понятно. Она публикует в соцсетях новости о выходе обновлений ПО для консоли Claw A8, которая до сих пор отсутствует во многих странах. Производитель и раньше выпускал портативные приставки сначала в Азии, но никогда не объяснял эту стратегию. В Европе и Азии AMD-версия консоли продаётся по той же цене, что и модель на Intel Lunar Lake (Claw 8 AI+), но даже спустя год после выхода найти её в продаже очень непросто. Складывается впечатление, что компания просто хотела выпустить приставку на Ryzen Z2 Extreme пораньше, но цели сделать её доступной всем у производителя не было. Официальная рекомендованная розничная цена — €999.

Не лучше обстоят дела и с Asus ROG Xbox Ally. Она должна выйти почти через месяц, 16 октября, но до сих пор нет ни официальной цены, ни приёма предзаказов. Если верить неофициальным сведениям, цена составит от $600 за вариант с AMD Ryzen Z2 (не Extreme) и $900 за старшую версию, но их производитель пока эту информацию не подтвердил. В один момент розничные сети ненадолго опубликовали сведения об этих устройствах, но потом убрали соответствующие страницы. Не спешит делиться чёткой информацией и Microsoft, выступающая официальным партнёром проекта.

Таким образом, первой волне портативных консолей на AMD Ryzen Z2 Extreme с большим трудом удаётся завоевать доверие покупателей. Высокой производительности процессоров противостоят задержки, отсутствие диалога с потребителями и технические проблемы производителей. В свете этой неразберихи у Intel с идеально подходящими для портативных консолей чипами Lunar Lake была возможность захватить опустевший рынок таких устройств — достаточно было обеспечить доступность и ассортимент. Но эта компания упустила свой шанс.

Процессоры Ryzen Z2 и Z2 Extreme стали продолжением мобильной линейки AMD, созданной специально для портативных игровых устройств. В их основе лежит архитектура Zen 5 с акцентом на энергоэффективность и производительность в компактных корпусах. Эти чипы сочетают шесть или восемь CPU-ядер и интегрированную графику RDNA 3.5 с 12 или 16 CU, что теоретически позволяет консолям на их основе обеспечивать уровень графики, близкий к настольным ПК.