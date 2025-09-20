Странное зелёное свечение межзвёздной кометы 3I/ATLAS озадачило учёных — такого они не ожидали

Обнаруженная в начале июля этого года комета 3I/ATLAS стала третьим в истории межзвёздным объектом в нашей системе, что приковало к ней внимание множества учёных. Первые наблюдения позволили примерно определить её состав, который становился всё точнее по мере сближения кометы с Солнцем. И тут возник сюрприз — комета неожиданно стала светиться зеленоватым светом, чего никто не мог ожидать, исходя из уже собранной информации об этом объекте.

О том, что состав кометы 3I/ATLAS не совсем обычный, стало понятно ещё тогда, когда она была на орбите Юпитера. Тогда у кометы стала появляться кома — газовая оболочка, хотя до Солнца и его испаряющих с кометы вещество горячих лучей было ещё довольно далеко. Это указывало на высокое содержание углерода в веществе кометы, но не только его.

Благодаря возникновению газовой оболочки и ярко выраженного хвоста стало возможным изучение спектров ядра 3I/ATLAS. Учёные быстро выяснили, что объект имеет повышенное содержание диоксида углерода (CO 2 ), никеля и цианогена. Кроме того, в одной ещё не опубликованной пока работе исследователи показали, что обнаружение цианогена указывает на сильное истощение газовой оболочки кометы молекулами с углеродной цепью, включая C 2 и C 3 .