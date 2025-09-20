Сегодня 20 сентября 2025
Странное зелёное свечение межзвёздной кометы 3I/ATLAS озадачило учёных — такого они не ожидали

Обнаруженная в начале июля этого года комета 3I/ATLAS стала третьим в истории межзвёздным объектом в нашей системе, что приковало к ней внимание множества учёных. Первые наблюдения позволили примерно определить её состав, который становился всё точнее по мере сближения кометы с Солнцем. И тут возник сюрприз — комета неожиданно стала светиться зеленоватым светом, чего никто не мог ожидать, исходя из уже собранной информации об этом объекте.

7 сентября 2025 года комета 3I/ATLAS стала отчётливо зелёного цвета. Источник изображения: Gerald Rhemann / Michael Jäger (Namibia)

О том, что состав кометы 3I/ATLAS не совсем обычный, стало понятно ещё тогда, когда она была на орбите Юпитера. Тогда у кометы стала появляться кома — газовая оболочка, хотя до Солнца и его испаряющих с кометы вещество горячих лучей было ещё довольно далеко. Это указывало на высокое содержание углерода в веществе кометы, но не только его.

Благодаря возникновению газовой оболочки и ярко выраженного хвоста стало возможным изучение спектров ядра 3I/ATLAS. Учёные быстро выяснили, что объект имеет повышенное содержание диоксида углерода (CO2), никеля и цианогена. Кроме того, в одной ещё не опубликованной пока работе исследователи показали, что обнаружение цианогена указывает на сильное истощение газовой оболочки кометы молекулами с углеродной цепью, включая C2 и C3.

Между тем, за свечение — флуоресценцию — зелёным светом отвечают молекулы C2. Возникла парадоксальная ситуация, когда комета светится, а виновных в этом молекул в её коме не обнаружено. Это может означать, что C2 присутствует, но его ещё предстоит обнаружить. Или же за зелёный цвет кометы отвечает другая молекула. В любом случае это говорит о том, что химический состав 3I/ATLAS всё ещё хранит некоторые секреты, которые предстоит раскрыть.

Теги: комета, солнечная система, астрономия
