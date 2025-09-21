Дональд Трамп предложил американским компаниям платить по $100 000 в год за рабочие визы для сотрудников

Очередная волна реформ, предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), коснётся иммиграционного законодательства. Если состоятельным иммигрантам он готов создать льготные условия пребывания в США и уплаты налогов, то многие сотрудники американских компаний, въезжающие по визам типа H-1B, теперь просто утратят возможность работать в США из-за необходимости платить за них $100 000 в год.

Такой сбор намерен установить Дональд Трамп в сфере трудовой миграции, причём бремя по его уплате ляжет на карман работодателя. Данный тип миграционных виз используется преимущественно в технологическом секторе США, и сейчас 70 % их получателей въезжают в страну из Индии и Китая, чтобы получить временное разрешение на работу в США.

Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) пояснил данную инициативу следующим образом: «Если вы собираетесь обучать кого-нибудь, обучайте недавних выпускников одного из прекрасных университетов, расположенных на нашей земле. Обучайте американцев, хватит привозить людей, которые отнимают у нас работу».

Как отмечает Reuters, компании типа Microsoft и Amazon рекомендовали своим сотрудникам иностранного происхождения с визами H-1B не покидать территорию США, чтобы не столкнуться с необходимостью их платного возобновления. Тем, кто находится не в США, они советовали срочно вернуться в страну до 4:00 по часовому поясу GMT воскресенья, чтобы избежать влияния вступающих в силу изменений в иммиграционном законодательстве. Представители JPMorgan советовали держателям таких виз воздержаться от выезда из США до момента разъяснения нового порядка работы с ними при международных поездках.

Стоит добавить, что среди бывших обладателей виз типа H-1B упоминается Илон Маск (Elon Musk) — один из богатейших людей мира, который родился в Южной Африке и в молодости переехал в США. Противники использования виз такого типа утверждают, что они приводят к снижению уровня оплаты труда из-за притока иммигрантов, а также к притеснениям американцев, которым приходится конкурировать за рабочие места с иностранцами. Трамп прислушался к мнению противников действовавшей ранее программы, готовя изменения в иммиграционное законодательство США.

Президент также отметил, что в период с 2000 по 2019 годы количество обладателей виз среди иммигрантов, которым была разрешена работа в США в сфере науки, технологии, инженерного дела и математики, выросло более чем вдвое до 2,5 млн человек, но фактическая занятость на этих направлениях увеличилась за это время только до 44,5 %. По сути, соискатели въехали на территорию США под предлогом поиска работы, но не устроились по данным профилям. При этом доля обладателей таких виз в сегменте информационных технологий с 2003 года по настоящее время выросла с 32 до 65 %.

Естественно, у этой инициативы Трампа нашлись свои противники. Они заявили, что она лишает американские компании привлекать наиболее качественный персонал по всему миру для работы в США. В новых условиях им будет сложнее внедрять инновации и обеспечивать рост национальной экономики. Необходимость платить по $100 000 за сотрудника с визой H-1B больно ударит по небольшим американским компаниям и стартапам. Данная виза выдаётся на срок от трёх до шести лет, ранее за неё требовалось уплачивать определённую сумму ежегодно. Сейчас соответствующие расходы работодателей измеряются несколькими тысячами долларов в самом неблагоприятном случае.

По данным профильных ведомств США, в прошлом году лидером по количеству выданных её гражданам виз типа H-1B стала Индия с долей 71 %, на втором месте находился Китай с 11,7 %. Компании типа Microsoft и Amazon только в прошлом полугодии получили десятки виз H-1B для своих сотрудников. По словам американского министра торговли, такие крупные компании были заранее уведомлены правительством о грядущих изменениях в иммиграционном законодательстве.

Ранее программа предоставления виз типа H-1B позволяла ежегодно привлекать около 65 000 иностранных сотрудников для работы в США на должностях базового уровня, ещё около 20 000 виз выдавались более квалифицированным сотрудникам. На днях Трамп также предложил выдавать постоянное гражданство США тем иммигрантам, которые могут заплатить за него $1 млн.

Представители Белого дома также пояснили, что новые условия выдачи не распространяются на уже действующие визы H-1B, а выплата в размере $100 000 будет единовременной. Обладателям действующих виз разрешается вернуться в США из-за пределов стран без каких-либо доплат и ограничений. Продлить действующую визу их обладатели также смогут без уплаты указанной суммы. Новые условия будут касаться только тех иммигрантов, которые подают заявление на получение визы этого типа впервые. Примечательно, что правительство США оставляет за собой право делать исключения в части необходимости уплачивать $100 000 за выдачу визы работодателем в том случае, если приглашение конкретного работника на территорию страны соответствует национальным интересам.