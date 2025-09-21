Сегодня 21 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Представлен 490-ваттный саундбар Xiaomi ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен 490-ваттный саундбар Xiaomi TV Audio 5.1.2 по цене $280

Компания Xiaomi представила новую аудиосистему для телевизоров TV Audio 5.1.2. Новинка поддерживает 5.1.2-канальный звук, имеет встроенный сабвуфер и обеспечивает максимальную мощность 490 Вт.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

По данным вендора, саундбар обеспечивает захватывающее объёмное звучание уровня кинотеатра. Этому способствует сабвуфер мощностью 120 Вт. Реализована поддержка технологий Dolby Atmos и DTS:X для воспроизведения динамичных звуковых эффектов. Не обошлось без функций, ориентированных на геймеров. Технология HDMI eARC позволяет передавать 4K-изображение с частотой 120 Гц без потери качества с поддержкой VRR и ALLM для автоматического переключения телевизора в режим низкой задержки при подключении игровой консоли.

Что касается доступных интерфейсов, то в конструкции саундбара есть порты HDMI, USB 2.0, а также оптический и коаксиальный выходы. Поддерживаются разные предварительно настроенные режимы воспроизведения, в том числе ночной, при котором громкость снижается до 30 Гц. В конструкции предусмотрен модуль Bluetooth 5.4 для беспроводного подключения устройств.

Саундбар Xiaomi TV Audio 5.1.2 уже доступен на рынке Китая, где его стоимость составляет около $280. Производитель не уточнил, будет ли устройство продаваться за пределами домашнего рынка, но многие из выпущенных ранее саундбаров компании появлялись на рынках разных стран.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда
Из-за «неадекватного» автопилота Xiaomi отзовёт 116 887 электромобилей SU7
Смартфон Xiaomi 17 Pro показался на видео — у него будет второй дисплей в блоке камер
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic
Logitech анонсировала игровую гарнитуру Astro A20 X, которая умеет работать с двумя устройствами сразу
Новые наушники Nothing Ear (3) получат кейс с микрофоном и кнопкой Talk — зачем они, производитель не говорит
Теги: xiaomi tv audio, xiaomi, саундбар
xiaomi tv audio, xiaomi, саундбар
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD перевыпустила 40-долларовый процессор Athlon 3000G с новыми кулером и упаковкой
DOOM запустили на вейпе и на калькуляторе
Lenovo отменила часть предзаказов на портативную консоль Legion Go 2 из-за неожиданно высокого спроса
При участии бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва OpenAI готовит целый спектр умных устройств
Странное зелёное свечение межзвёздной кометы 3I/ATLAS озадачило учёных — такого они не ожидали
Китайцы утратят контроль над американским TikTok после сделки с США — лишь 1 из 7 мест в совете директоров достанется ByteDance 7 ч.
Новая статья: Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецензия 20 ч.
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома 20-09 15:02
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр» 20-09 14:28
Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11 20-09 14:26
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 20-09 11:13
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 20-09 05:59
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 20-09 05:26
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 20-09 00:07
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 19-09 22:50
Представлен 490-ваттный саундбар Xiaomi TV Audio 5.1.2 по цене $280 32 мин.
Schneider Electric готовит стойки NVIDIA GB300 NVL72 мощностью 142 кВт 6 ч.
В Германии запущена квантово-классическая система с суперчипами NVIDIA GH200 7 ч.
Трамп внезапно ударил по американским ИТ-гигантам — рабочие визы США для инженеров подорожают в 100 раз 14 ч.
Meta намерена стать энергокомпанией и продавать электричество — Amazon, Google и Microsoft уже делают то же самое 19 ч.
Meta готова потратить $20 млрд на аренду ИИ-мощностей у Oracle 19 ч.
Геймеры, инвертирующие управление в играх, оказались точнее, но медленнее 23 ч.
Инопланетяне могут прослушивать наши радиосообщения на удалении десятков световых лет, выяснило NASA 23 ч.
Apple не обманула: iPhone Air подтвердил статус самого прочного смартфона компании 20-09 19:02
Предзаказы на Apple iPhone 17 бьют рекорды в России 20-09 16:10