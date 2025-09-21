Представлен 490-ваттный саундбар Xiaomi TV Audio 5.1.2 по цене $280

Компания Xiaomi представила новую аудиосистему для телевизоров TV Audio 5.1.2. Новинка поддерживает 5.1.2-канальный звук, имеет встроенный сабвуфер и обеспечивает максимальную мощность 490 Вт.

По данным вендора, саундбар обеспечивает захватывающее объёмное звучание уровня кинотеатра. Этому способствует сабвуфер мощностью 120 Вт. Реализована поддержка технологий Dolby Atmos и DTS:X для воспроизведения динамичных звуковых эффектов. Не обошлось без функций, ориентированных на геймеров. Технология HDMI eARC позволяет передавать 4K-изображение с частотой 120 Гц без потери качества с поддержкой VRR и ALLM для автоматического переключения телевизора в режим низкой задержки при подключении игровой консоли.

Что касается доступных интерфейсов, то в конструкции саундбара есть порты HDMI, USB 2.0, а также оптический и коаксиальный выходы. Поддерживаются разные предварительно настроенные режимы воспроизведения, в том числе ночной, при котором громкость снижается до 30 Гц. В конструкции предусмотрен модуль Bluetooth 5.4 для беспроводного подключения устройств.

Саундбар Xiaomi TV Audio 5.1.2 уже доступен на рынке Китая, где его стоимость составляет около $280. Производитель не уточнил, будет ли устройство продаваться за пределами домашнего рынка, но многие из выпущенных ранее саундбаров компании появлялись на рынках разных стран.