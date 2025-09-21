Сегодня 21 сентября 2025
Хакеры нарушили работу европейских аэропортов, взломав софт для регистрации пассажиров

Кибератака на поставщика программного обеспечения для аэропортов привела к массовым сбоям и отменам рейсов в Европе в субботу. Атака затронула ПО, используемое в аэропортах Лондона, Берлина и Брюсселя. Пассажирам пришлось регистрироваться вручную, что привело к увеличению времени ожидания.

Источник изображения: Emanuviews/Unsplash

Источник изображения: Emanuviews/Unsplash

Хакерская атака была направлена на компанию Collins Aerospace, которая предоставляет системы электронной регистрации пассажиров на посадку для ряда авиакомпаний в разных аэропортах мира, сообщает Financial Times. В аэропорту Хитроу (Heathrow Airport) в связи с инцидентом пассажирам рекомендовали заранее проверять статус своих рейсов и не приезжать в аэропорт более чем за три часа до вылета для дальних рейсов, и не более чем за два часа для ближних.

В аэропорту Брюсселя (Brussels Airport) к 11:00 по местному времени было отменено около 10 рейсов, ещё 15 задержались минимум на час из-за необходимости ручного ввода данных пассажиров, регистрирующихся на вылет или сдающих багаж. Администрация пояснила, что атака произошла вечером 19 сентября и затронула поставщика электронных систем регистрации и посадки. На момент публикации сообщения была возможна регистрация только в ручном режиме.

Одновременно национальный авиаперевозчик Великобритании и одна из крупнейших авиакомпаний в мире British Airways не пострадала от сбоя благодаря наличию резервной системы, позволяющей продолжать обслуживание пассажиров. Аэропорты Гатвик (Gatwick Airport) и Лутон (Luton Airport) также не испытали последствий атаки.

Компания RTX, владелец Collins Aerospace, сообщила, что обнаружила сбой, связанный с хакерской атакой, в работе программного обеспечения MUSE в отдельных аэропортах. По словам представителей RTX, они активно работают над устранением проблемы и восстановлением полной функциональности для клиентов в кратчайшие сроки. Также в RTX уточнили, что сбой затронул исключительно электронную регистрацию пассажиров и сдачу багажа и последствия можно смягчить за счёт перехода на ручной режим.

Это уже второй подобный инцидент с участием Collins Aerospace за последние полтора года. В частности, в 2023 году хакерская группа BianLian взяла на себя ответственность за утечку персональных данных пилотов и сотрудников компаний-партнёров Collins Aerospace.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: аэропорт, хакерская атака, collins aerospace
