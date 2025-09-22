Официально: смартфоны Xiaomi 17 на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 выйдут 25 сентября

Xiaomi назвала дату презентации флагманской серии смартфонов Xiaomi 17 — мероприятие по этому поводу пройдёт в Китае на этой неделе в четверг, 27 сентября. Помимо серии Xiaomi 17, включающей модели Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, также будет представлена серия планшетов Xiaomi Pad 8.

Ранее сообщалось, что Xiaomi специально ускорила обычные сроки выхода новой серии смартфонов, присвоив ей такую же нумерацию, как у новой линейки iPhone, чтобы напрямую конкурировать с Apple за долю рынка премиальных смартфонов.

Новинки от Xiaomi станут первыми смартфонами, работающими на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, который Qualcomm представит сегодня. Не вдаваясь в подробности, компания называет Xiaomi 17 своей «самой мощной базовой флагманской моделью» на сегодняшний день, а 17 Pro позиционирует как «лучший компактный флагман для фотосъёмки». В свою очередь, флагман серии 17 Pro Max описывается как «вершина развития технологий обработки изображений Xiaomi».

Согласно ранее появившимся в Сети утечкам ожидается, что Xiaomi 17 и 17 Pro будут оснащены 6,3-дюймовыми OLED-дисплеями с тонкими рамками. У смартфона 17 Pro Max диагональ OLED-экрана может составить 6,8 дюйма. Разрешение OLED-дисплеев всех трёх моделей, по слухам, составит 2K.

Также сообщается, что Xiaomi 17 Pro и Pro Max оснащены дисплеем на задней панели, который может отображать уведомления, дату и время, работу приложений в режиме многозадачности, а также взаимодействие с ИИ-ботом и подключённые устройства.

Базовая версия Xiaomi 17, по слухам, оснащена аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч, а Pro Max — до 7500 мА·ч. Компактный смартфон 17 Pro, как сообщается, получит аккумулятор ёмкостью 6300 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки.

Все три смартфона оснащены системой оптимизации изображений Leica и 50-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом. У моделей 17 Pro и Pro Max — тройная камера, включающая основной сенсор 50-мегапиксельный сенсор SmartSens 590, сверхширокоугольный объектив и перископический телеобъектив с поддержкой макросъёмки.