Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировал...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали приключенческую игру «Чёртова служба» про чёрта на службе у Петра Первого

Разработчики страшного приключения «Василиса и Баба Яга» из петербургской студии Baba Yaga Games представили свой следующий проект — он называется «Чёртова служба» (Job Fit For a Devil).

Источник изображений: Baba Yaga Games

Источник изображений: Baba Yaga Games

«Чёртова служба» — приключенческая игра в альтернативном Санкт-Петербурге образца первых лет после его основания. Проект поместит реальных исторических деятелей в нереальные обстоятельства.

Так, например, Пётр Первый в игре предстаёт не только как Император Всероссийский, но и как великий колдун, на службе которого состоит много нечистой силы, включая главного героя — мелкого беса в младшем чине по имени Шишок.

Скриншоты
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

По сюжету строительству Санкт-Петербурга мешают Водяной в реке Неве, Леший в лесах и Кикимора на болотах. Государевы черти должны принудить нечисть подчиниться воле Петра, однако получается не очень.

Игрокам в роли Шишка предстоит полагаться на хитрость и смекалку (подслушивать, обманывать, воровать и жульничать в картах), чтобы добиться своего и продвинуться по службе.

Обещают возможность превращаться в людей и животных, истории из быличек и бытовых сказок, вдохновлённый лубком визуальный стиль и народную музыку в современной обработке, а также поддержку русского и английского языков.

Анонсирующий трейлер «Чёртовой службы» прикреплён выше. Игра подтверждена для Steam и VK Play. Сроки выхода не уточняются, но на странице в VK Play приведена точная дата — 27 мая 2027 года. Ошибка это или утечка, неясно.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт»
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами
Ностальгическое приключение с элементами детектива LAN Party Adventures вернёт игроков в эпоху LAN-вечеринок — дата выхода и новый трейлер
Актриса озвучки Mafia: The Old Country проговорилась о новой «Мафии»
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр»
Теги: чёртова служба, job fit for a devil, baba yaga games, приключение
чёртова служба, job fit for a devil, baba yaga games, приключение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Apple всё же выпустит MacBook с сенсорным экраном, но не в этом году
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Первый складной iPhone будет выглядеть как пара склеенных iPhone Air
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста 4 мин.
Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали приключенческую игру «Чёртова служба» про чёрта на службе у Петра Первого 12 мин.
Актриса озвучки Mafia: The Old Country проговорилась о новой «Мафии» 2 ч.
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт» 4 ч.
Американских бигтехов лишат доступа к финансовым данным европейцев 6 ч.
В сделку по TikTok вовлечены руководители Fox Corp, Dell и Oracle 8 ч.
Китайцы утратят контроль над американским TikTok после сделки с США — лишь 1 из 7 мест в совете директоров достанется ByteDance 24 ч.
Новая статья: Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецензия 21-09 00:03
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома 20-09 15:02
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр» 20-09 14:28
Apple заменит чипы Qualcomm в MacBook и iPad на собственные решения — пока их тестируют на новых iPhone 5 мин.
Arista проектирует коммутаторы с СЖО для ИИ ЦОД 44 мин.
Видеокарта Intel Arc Pro B60 с 24 Гбайт GDDR6 замечена в рознице по цене $599 48 мин.
Порт для кораблей и данных: Гибралтар одобрил создание 250-МВт ИИ ЦОД 2 ч.
GEEKOM A8 и GEEKOM IT13 — мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen и Intel Core 2 ч.
Официально: смартфоны Xiaomi 17 на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 выйдут 25 сентября 2 ч.
«Байкал Электроникс» представила универсальный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000) 3 ч.
Память HBM3E от Samsung наконец пробилась в ИИ-ускорители Nvidia — акций первой взлетели до годового максимума 3 ч.
JLL: среднегодовой темп роста выручки неооблаков за пять лет составил 82 % 4 ч.
IIIF150 Action 15Pro — смартфон с защитой IP68 и IP69K, вторым дисплеем и толщиной 6,88 мм 4 ч.