Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали приключенческую игру «Чёртова служба» про чёрта на службе у Петра Первого

Разработчики страшного приключения «Василиса и Баба Яга» из петербургской студии Baba Yaga Games представили свой следующий проект — он называется «Чёртова служба» (Job Fit For a Devil).
«Чёртова служба» — приключенческая игра в альтернативном Санкт-Петербурге образца первых лет после его основания. Проект поместит реальных исторических деятелей в нереальные обстоятельства.
Так, например, Пётр Первый в игре предстаёт не только как Император Всероссийский, но и как великий колдун, на службе которого состоит много нечистой силы, включая главного героя — мелкого беса в младшем чине по имени Шишок.
По сюжету строительству Санкт-Петербурга мешают Водяной в реке Неве, Леший в лесах и Кикимора на болотах. Государевы черти должны принудить нечисть подчиниться воле Петра, однако получается не очень.
Игрокам в роли Шишка предстоит полагаться на хитрость и смекалку (подслушивать, обманывать, воровать и жульничать в картах), чтобы добиться своего и продвинуться по службе.
Обещают возможность превращаться в людей и животных, истории из быличек и бытовых сказок, вдохновлённый лубком визуальный стиль и народную музыку в современной обработке, а также поддержку русского и английского языков.
Анонсирующий трейлер «Чёртовой службы» прикреплён выше. Игра подтверждена для Steam и VK Play. Сроки выхода не уточняются, но на странице в VK Play приведена точная дата — 27 мая 2027 года. Ошибка это или утечка, неясно.
