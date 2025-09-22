Vastarmor представила Radeon RX 9070 Alloy Pro и Alloy Pro White с термопрокладками с фазовым переходом

Компания Vastarmor представила видеокарту Radeon RX 9070 Alloy Pro в чёрном и Alloy Pro White — в белом исполнении, пополнив ассортимент моделей Radeon RX 9070 Alloy версиями, оснащёнными системами охлаждения с тремя вентиляторами. До этого компания выпустила модели RX 9070 Alloy с более компактными кулерами с двумя вентиляторами.

Карты Radeon RX 9070 Alloy Pro получили более эффективные системы охлаждения с более крупными радиаторами. Размеры видеокарт составляют 332 × 134 × 51,5 мм. Также в новинках для более эффективной передачи тепла от компонентов к системе охлаждения используются термопрокладки с фазовым переходом. Они обладают высокой теплопроводностью (8,5 Вт/м·К) и устойчивостью к высоким температурам.

Обе карты имеют одинаковые характеристики: графический чип Navi 48 XT с 3584 потоковыми процессорами, 16 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт и поддержкой 256-битной шины. Для графического процессора заявлены игровая частота 2210 МГц и Boost-частота 2700 МГц.

Видеокарты получили по два 8-контактных разъёма питания PCIe. Компания рекомендует использовать с ними блоки питания мощностью от 650 Вт.

Стоимость новинок производитель не сообщил.