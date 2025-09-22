Microsoft продолжает работать над новыми функциями для операционной системы Windows 11. На этот раз софтверный гигант начал тестировать возможность установки видео в качестве обоев для рабочего стола. Эта функция обнаружилась в последних сборках Windows 11, которые доступны участникам программы предварительной оценки.

Согласно имеющимся данным, пользователи могут устанавливать в качестве обоев ролики в формате MP4 и MKV. Они будут проигрываться каждый раз при переходе к рабочему столу подобно тому, как работают аналогичные решения сторонних разработчиков, такие как Wallpaper Engine. В прошлом Microsoft уже добавляла видеообои в Windows Vista, но в Windows 7 эта функция исчезла.

Отметим, что видеообои являются весьма востребованными среди пользователей Windows. Утилита Wallpaper Engine регулярно входит в топ-10 самых популярных приложений в Steam, что подтверждает интерес пользователей к видеообоям. Что касается Microsoft, то компания не первый год тестирует динамические обои для Windows 11. Предполагалось, что видеообои появятся в Windows 11 ещё в 2023 году, но эта функция так и не добралась до стабильных версий программной платформы.