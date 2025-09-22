Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Microsoft добавила в Windows 11 видеообо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft добавила в Windows 11 видеообои — впервые со времён Vista

Microsoft продолжает работать над новыми функциями для операционной системы Windows 11. На этот раз софтверный гигант начал тестировать возможность установки видео в качестве обоев для рабочего стола. Эта функция обнаружилась в последних сборках Windows 11, которые доступны участникам программы предварительной оценки.

Источник изображения: Windows / Unsplash

Источник изображения: Windows / Unsplash

Согласно имеющимся данным, пользователи могут устанавливать в качестве обоев ролики в формате MP4 и MKV. Они будут проигрываться каждый раз при переходе к рабочему столу подобно тому, как работают аналогичные решения сторонних разработчиков, такие как Wallpaper Engine. В прошлом Microsoft уже добавляла видеообои в Windows Vista, но в Windows 7 эта функция исчезла.

Отметим, что видеообои являются весьма востребованными среди пользователей Windows. Утилита Wallpaper Engine регулярно входит в топ-10 самых популярных приложений в Steam, что подтверждает интерес пользователей к видеообоям. Что касается Microsoft, то компания не первый год тестирует динамические обои для Windows 11. Предполагалось, что видеообои появятся в Windows 11 ещё в 2023 году, но эта функция так и не добралась до стабильных версий программной платформы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр»
Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность
Теги: windows 11, microsoft, видеообои
windows 11, microsoft, видеообои
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
GEEKOM A8 и GEEKOM IT13 — мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen и Intel Core
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Microsoft добавила в Windows 11 видеообои — впервые со времён Vista
«Это настоящая магия»: энтузиасты сделали браузерный порт GTA: Vice City и не знают, как его выпустить, чтобы «не нарушить чьи-либо права» 2 ч.
WhatsApp и Telegram стали популярнее в России, несмотря на блокировку звонков 3 ч.
Интересная, атмосферная и на удивление «боевитая»: критики вынесли вердикт Silent Hill f 3 ч.
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста 5 ч.
Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали приключенческую игру «Чёртова служба» про чёрта на службе у Петра Первого 5 ч.
Актриса озвучки Mafia: The Old Country проговорилась о новой «Мафии» 6 ч.
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт» 9 ч.
Американских бигтехов лишат доступа к финансовым данным европейцев 10 ч.
В сделку по TikTok вовлечены руководители Fox Corp, Dell и Oracle 12 ч.
Китайцы утратят контроль над американским TikTok после сделки с США — лишь 1 из 7 мест в совете директоров достанется ByteDance 21-09 12:37
OpenYard представила российский GPU-сервер HN203I на базе Intel Xeon 6 17 мин.
Nokia привлекла топ-менеджеров Intel и HPE для перестройки компании 59 мин.
Asus представила монитор ROG Strix OLED XG27AQDMGR — 2K, 240 Гц и улучшенное антибликовое покрытие 2 ч.
Vastarmor представила Radeon RX 9070 Alloy Pro и Alloy Pro White с термопрокладками с фазовым переходом 3 ч.
Обновление брандмауэра привело минимум к трём смертям — австралийский оператор Optus заблокировал звонки в экстренные службы 3 ч.
Китай построит гигантский ИИ-суперкомпьютер в ответ на американский мегапроект Stargate 3 ч.
У MediaTek появятся процессоры с маркировкой «Сделано в Америке» для избранных клиентов 4 ч.
ASRock представила видеокарты Intel Arc Pro B60 для рабочих станций с ИИ 4 ч.
MediaTek представила Dimensity 9500 — конкурент Apple A19 Pro и первый процессор на ядрах Arm C1 и частотой до 4,21 ГГц 5 ч.
Вышел GL.iNet Comet PoE — компактный IP-KVM с поддержкой PoE и возможностью монтажа в стойку 5 ч.