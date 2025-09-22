Навязчивые cookie-баннеры могут исчезнуть — в ЕС поняли, что они неэффективны

Еврокомиссия задумалась над тем, чтобы отменить принятое в 2009 году правило, обязывающее веб-сайты получать от пользователей явное согласие на использование файлов cookie. Из-за этого закона веб-сайты наводнили всплывающие окна с соответствующими запросами, а пользователи теперь кликают на них автоматически. Если регулятор сделает это, то владельцам сайтов больше не нужно будет предупреждать посетителей об использовании cookie.

Файлы cookie являются важной частью веб-пространства. С их помощью владельцы сайтов могут собирать различную информацию об активности посетителей, включая просматриваемые ими товары, а, следовательно, и о том, какую рекламу они бы предпочли увидеть.

В 2009 году европейские законодатели внесли правки в «Директиву об электронной конфиденциальности», которая представляет собой нормативный акт, устанавливающий правила обработки персональных данных и защиты конфиденциальности в сфере электронных коммуникаций. Новые правила требовали от веб-сайтов получения согласия пользователей на использование файлов cookie за исключением случаев, когда это необходимо для предоставления услуг. В наши дни такие всплывающие окна появляются на многих сайтах, и пользователи уже не задумываясь кликают по ним.

«Чрезмерное согласие, по сути, убивает согласие. Люди привыкли давать согласие на всё, поэтому они могут перестать внимательно читать условия. И если согласие становится стандартом по умолчанию для всего, пользователи перестают воспринимать это всерьёз», — считает специалист по обработке данных компании Keller and Heckman Питер Крэддок (Peter Craddock).

Правила использования файлов cookie сейчас находятся в центре внимания исполнительной власти ЕС, которая стремится упростить техническое регулирование. Официальные лица намерены к декабрю представить сводный текст готовящихся изменений, которые отменят обременительные требования к цифровым компаниям. На этой неделе прошла встреча чиновников с представителями технологической отрасли, в рамках которой обсуждались правила работы с файлами cookie и баннерами о запросе согласия на обработку данных.

По данным источника, Еврокомиссия обдумывает, как изменить правила таким образом, что ввести больше исключений или сделать так, чтобы пользователи могли активировать собственные предпочтения в отношении файлов cookie, например, в настройках браузера. Страны ЕС ранее также выдвигали подобные предложения. В мае этого года Дания предложила отказаться от выплывающих баннеров с согласием на использование файлов cookie для «технически необходимых функций» или «простой статистики». По мнению чиновников, такие файлы cookie безвредны, в отличие от тех, что используются в маркетинге, рекламе или при обмене данными с третьими лицами.