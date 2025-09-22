Сегодня 22 сентября 2025
MaxSun выпустила аниме-видеокарту GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga Plus с переливающимся покрытием Starlight

Компания MaxSun выпустила новую кастомную версию видеокарты GeForce RTX 5070 в рамках своей серии iCraft. Новинка называется GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga Plus. Карта отличается обновлённым дизайном, улучшенным охлаждением и подсветкой.

Источник изображений: VideoCardz / MaxSun

Источник изображений: VideoCardz / MaxSun

Видеокарта выполнена в стиле Flow Design от MaxSun и впервые использует новое текстурное покрытие Starlight, созданное с помощью фотолитографии. Оно придаёт поверхности переливающийся вид, меняющийся под разным углом освещения. По сравнению с оригинальной моделью (без приставки Plus) боковая панель оснащена более крупной зоной подсветки с полной поддержкой синхронизации ARGB. Задняя панель также получила двухцветную подсветку.

Старая модель GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga (сверху) и обновлённая Plus (снизу)

Старая модель GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga (сверху) и обновлённая Plus (снизу)

Охлаждение видеокарты было улучшено: используется система из трёх вентиляторов с кольцевыми лопастями диаметром 100 мм и высококачественными шарикоподшипниками. Кулер оснащён никелированными композитными тепловыми трубками и обновлённым оребрением для повышения тепловой эффективности. Имеющаяся функция остановки вентиляторов снижает уровень шума в режиме ожидания или при небольшой нагрузке на графическую подсистему.

Старая модель GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga (сверху) и обновлённая Plus (снизу)

Старая модель GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga (сверху) и обновлённая Plus (снизу)

Стоимость GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga Plus не сообщается. Обычно продукты этого производителя можно найти на различных китайских торговых площадках.

