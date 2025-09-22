Perplexity запустила ИИ-агента для электронной почты — он будет копаться в Outlook и Gmail за $200 в месяц

Компания Perplexity анонсировала новую функцию «Помощник по электронной почте». Она позволяет подключить ИИ-агента к почте пользователя для управления письмами, планирования встреч и даже составления черновиков ответов на сообщения, требующие реакции. ИИ-агент совместим с Outlook и Gmail, но входит в подписку Perplexity Max, которая стоит $200 в месяц.

«Структурируйте свою электронную почту в запланированное расписание, создавайте черновики ответов и выставите чёткие приоритеты», — говорится на сайте Perplexity.

ИИ-агент может автоматически распределять письма по разным категориям и использовать метки, чтобы пользователь видел, какие сообщения требуют приоритетного внимания. Новая ИИ-функция от Perplexity также способна подключаться к цепочкам писем, составлять черновики ответов в привычном для пользователя стиле, а затем ожидать подписи перед отправкой. К ИИ-агенту можно обратиться и для поиска свободного времени в расписании с целью организации встреч.

«Когда кто-то запрашивает встречу, просто добавьте Perplexity Email Assistant в цепочку [сообщений]. Почтовый ИИ-агент Perplexity проверит ваш календарь, предложит доступное время и автоматически отправит приглашения для встречи», — объясняет компания.

Для всех данных, которые анализирует ИИ, используется шифрование корпоративного уровня. Компания заверяет, что эти данные никогда не используются для обучения ИИ-моделей.

Новый почтовый помощник Perplexity пока доступен только для Outlook и Gmail. Настроить его можно на сайте Perplexity, если у вас есть подписка на Perplexity Max. Компания недавно выпустила собственный веб-браузер Comet на базе искусственного интеллекта. В настоящий момент он доступен лишь подписчикам Perplexity Max, но в перспективе станет открытым для всех. Что касается почтового ИИ-помощника, то относительно него компания пока не давала подобных обещаний.