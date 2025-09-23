Сегодня 23 сентября 2025
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309

Компания DJI анонсировала Osmo Nano — новую компактную и лёгкую модульную экшн-камеру. Несмотря на то, что речь идёт о самой маленькой камере бренда, она оснащена тем же 1/1,3-дюймовым сенсором с динамическим диапазоном в 13,5 уровня и поддержкой записи видео 4K с частотой до 120 кадров в секунду, который использовался в выпущенной год назад флагманской модели Osmo Action 5 Pro.

Источник изображений: DJI

Источник изображений: DJI

Как и в случае с аналогичными продуктами конкурентов, такими как Insta360 Go Ultra, новая камера DJI имеет модульную конструкцию. Например, если требуется наличие экрана или необходимо увеличить время автономной работы, то Osmo Nano необходимо подключить к входящей в комплект многофункциональной док-станции Vision Dock. Osmo Nano существенно меньше выпущенной в 2021 году камеры Action 2, которая имела схожую модульную конструкцию, но поставлялась с большим количеством аксессуаров, оснащённых магнитными креплениями и позволявших расширить функциональность устройства или увеличить время автономной работы.

Длина Osmo Nano всего 57 мм, а вес — 52 г, что на целый грамм меньше по сравнению с Action 2 и недавно выпущенной Insta360 Go Ultra. При этом новинка даже с подключённой док-станцией с сенсорным экраном, которая увеличивает вес до 124 г, всё ещё легче 146-граммовой Osmo Action 5 Pro.

Что касается автономной работы, то от аккумулятора камера может снимать 55–60 минут видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду или до 90 минут видео 1080p со скоростью 24 кадра в секунду. При подключении док-станции автономность увеличивается до 125–135 минут при съёмке видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду или до 200 минут видео 1080p со скоростью 24 кадра в секунду.

Osmo Nano выполнена в водонепроницаемом корпусе и выдерживает погружение в воду на глубину до 10 метров. В то же время док-станция, которая может использоваться в качестве беспроводного пульта дистанционного управления для камеры, защищена от влаги по стандарту IPX4. Для записи звука можно задействовать пару микрофонов, а запустить запись можно, легко постучав по камере или просто кивнув головой. Это может оказаться удобным, когда пользователь носит перчатки или у него заняты руки. Также доступна функция предварительной записи, которая позволяет зафиксировать несколько секунд до начала съёмки.

Osmo Nano поступит в продажу на рынки некоторых стран уже на этой неделе. Базовая версия экшн-камеры с накопителем на 64 Гбайт обойдётся в $309, а за версию с накопителем на 128 Гбайт придётся заплатить $339.

osmo nano, dji, экшн-камера
