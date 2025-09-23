Сегодня 23 сентября 2025
ИИ придумает новое мороженное для миллионов людей по всему миру — Magnum применит ИИ от NotCo

Входящий в Unilever производитель мороженого Magnum, который в ноябре намеревается выйти на биржу, рассказал о планах использовать в своей работе систему искусственного интеллекта от чилийского стартапа NotCo. Она поможет в изменении рецептуры и создании новых продуктов.

Источник изображения: unilever.com

Источник изображения: unilever.com

ИИ от NotCo поможет Magnum в анализе калорийности мороженого, в создании новых продуктов на растительной основе и в управлении в условиях роста цен на сырьё, рассказал агентству Reuters Збигнев Левицки (Zbigniew Lewicki), директор по исследованиям, разработке и инновациям в Magnum Ice Cream Company. Современный потребитель, добавил он, хочет себя побаловать, но при этом ищет небольшие порции и экологически чистые продукты.

Magnum, которой также принадлежат бренды мороженого Ben & Jerry's и Cornetto — лишь одна из более чем десятка компаний, которой технологии NotCo помогают в модернизации продуктов, рассказал гендиректор технологической компании Матиас Мучник (Matias Muchnick). За последние несколько лет ИИ-системы компании начали применять несколько крупных производителей продуктов питания. Ими движут изменения во вкусах потребителей, стремление граждан к здоровому образу жизни и резкий рост цены на сырьё, в том числе какао.

Технологии NotCo используются для поиска замены синтетическим красителям, снижения содержания сахара и создания новых популярных вкусов, в том числе дубайского шоколада. NotCo помогала Kraft Heinz в разработке растительных аналогов макарон с сыром, сырных ломтиков и майонеза.

ии, мороженое, питание
