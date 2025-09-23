Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста

В 2022 году Google запустила сервис «Play Игры» для компьютеров, с помощью которого пользователи могли запускать Android-игры на ПК с Windows. С тех пор платформа находилась на этапе бета-тестирования. Теперь же, спустя более чем три года с момента запуска, Google убрала приставку «бета» и сервис стал доступен всем желающим.

Пользователи Google Play Игры для ПК, которые уже начали взаимодействовать с платформой ранее, не должны заметить каких-то особых изменений в связи с завершением бета-тестирования. Это означает, что Android-игры на ПК по-прежнему будут доступны во всех 130 странах, где сервис работал во время тестирования в течение последних лет.

Удаление приставки «бета», вероятно, говорит о том, что Android-игры достаточно стабильно работают на ПК. Поэтому Google решила завершить этап тестирования и запустить сервис в качестве полноценного продукта. Для Google, которая за свою историю запустила и закрыла огромное количество сервисов, этот шаг может означать, что компания уверена в платформе, во всяком случае на данном этапе.

В целом же кроме удаления приставки «бета» для пользователей сервиса ничего не меняется. Google Play Игры продолжит предоставлять доступ к более чем 200 тыс. играм для Android. Игровой процесс на ПК будет синхронизироваться со смартфоном или планшетом пользователя. Для взаимодействия с играми можно задействовать клавиатуру и мышь или геймпад.