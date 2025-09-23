Сегодня 23 сентября 2025
Впервые в космос полетит экипаж из выпус...
Впервые в космос полетит экипаж из выпускников и сотрудников одного университета, но невысоко и в основном за свой счёт

23 сентября Университет Пердью (Purdue University) из штата Индиана, США, сообщил о договорённости отправить в суборбитальный полёт на корабле компании Virgin Galactic группу из сотрудников и выпускников, что станет первым в истории полётом в космос чисто университетского экипажа. Это закрепит за университетом неофициальное звание космического, поскольку многие его выпускники стали астронавтами.

Источник изображения: Virgin Galactic

Космоплан Unity на границе с космосом. Источник изображения: Virgin Galactic

Будущая миссия получила название Purdue 1. Она состоится в 2027 году. Поскольку с 2026 года компания Virgin Galactic начнёт совершать полёты на модифицированном космоплане Delta вместо нынешнего Unity, университетская группа полетит на «Дельте». Новый корабль спроектирован для более простого технического обслуживания после полётов, что повысит безопасность эксплуатации этого многоразового воздушно-космического судна.

Напомним, космоплан с экипажем из шести человек и двумя пилотами взлетает, будучи закреплённым под крылом модифицированного лайнера Boeing. На высоте 15 км происходит отделение и запуск реактивных двигателей космоплана, после чего он выходит на условную границу с космосом — это примерно 80 км над уровнем моря — и некоторое время свободно падает, имитируя невесомость. Затем, как самолёт, он садится на взлётно-посадочную полосу.

В полёт отправятся два пилота и пять пассажиров: профессор Стивен Колликотт (Steven Collicott), аспирантка Абигейл Миззи (Abigail Mizzi), выпускник Джейсон Уильямсон (Jason Williamson), а также двое других выпускников университета, имена которых пока не объявлены. Одно из мест в пассажирском отсеке будет заменено на оборудование для проведения экспериментов. Колликотт сосредоточится на изучении распространения жидкостей по поверхностям в невесомости — это поможет оптимизировать дизайн космического оборудования, например, для гидропоники. Миззи, в свою очередь, будет исследовать колебания жидкостей в условиях нулевой гравитации с целью улучшения систем для будущих длительных миссий в космосе.

Отметим, что Университет Пердью имеет богатую историю в области космонавтики: 28 его выпускников совершали полёты в космос или были отобраны для них, включая легендарных астронавтов миссий «Аполлон» — Нила Армстронга (Neil Armstrong), Юджина Сернана (Gene Cernan), Роджера Чаффи (Roger Chaffee) и Гаса Гриссома (Gus Grissom), а также недавно отобранных кандидатов в астронавты, таких как Адам Фурманн (Adam Fuhrmann) и Юрий Кубо (Yuri Kubo).

Финансирование миссии разнообразное: место Колликотта оплачено NASA по программе Flight Opportunities, полёт Миззи оплачен за счёт пожертвований, собранных университетом, а остальные участники оплатят свои билеты самостоятельно. Стоимость предыдущих коммерческих рейсов на корабле VSS Unity составляла $600 000 на пассажира, а цена места на Delta ожидается выше.

Virgin Galactic временно приостановила коммерческие запуски для перехода на более мощные корабли Delta после семи успешных полётов на Unity, последний из которых состоялся в июне 2024 года. Первый полёт с экипажем состоялся в июле 2021 года. Миссия Purdue 1 подчёркивает растущую роль частного сектора в развитии доступного космического туризма и науки, открывая двери в суборбитальные исследования для академических учреждений и способствуя развитию технологий для освоения глубокого космоса.

Теги: virgin galactic, космический туризм, суборбитальный полёт
