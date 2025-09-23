Сегодня 23 сентября 2025
В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский

Мессенджер WhatsApp сообщил, что начал постепенно внедрять встроенный перевод сообщений на выбранный пользователем язык. Она будет доступна для владельцев iPhone и Android совершенно бесплатно.

Источник изображения: WhatsApp

Источник изображения: WhatsApp

Функция перевода активируется продолжительным нажатием на сообщении с последующим нажатием кнопки «Перевести». После этого можно выбрать нужный язык перевода сообщения. Функция работает в личных чатах, группах и каналах. Пользователи Android могут включить автоматический перевод для целых цепочек чатов, чтобы применить эту функцию ко всем входящим сообщениям.

Для пользователей Android изначально будет доступна поддержка перевода с английского, испанского, хинди, португальского, русского и арабского языков, в то время как пользователи iPhone смогут переводить сообщения более чем на 19 языков. WhatsApp планирует расширить поддержку перевода на другие языки в будущем.

Следует добавить, что новая функция не представляет собой перевод в режиме реального времени. Другие приложения для обмена сообщениями также предлагали подобные функции. Например, Google использовала WhatsApp для демонстрации своей функции «Перевод по нажатию» на Android почти десять лет назад.

whatsapp, приложение, мессенджер
