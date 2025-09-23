В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский

Мессенджер WhatsApp сообщил, что начал постепенно внедрять встроенный перевод сообщений на выбранный пользователем язык. Она будет доступна для владельцев iPhone и Android совершенно бесплатно.

Функция перевода активируется продолжительным нажатием на сообщении с последующим нажатием кнопки «Перевести». После этого можно выбрать нужный язык перевода сообщения. Функция работает в личных чатах, группах и каналах. Пользователи Android могут включить автоматический перевод для целых цепочек чатов, чтобы применить эту функцию ко всем входящим сообщениям.

Для пользователей Android изначально будет доступна поддержка перевода с английского, испанского, хинди, португальского, русского и арабского языков, в то время как пользователи iPhone смогут переводить сообщения более чем на 19 языков. WhatsApp планирует расширить поддержку перевода на другие языки в будущем.

Следует добавить, что новая функция не представляет собой перевод в режиме реального времени. Другие приложения для обмена сообщениями также предлагали подобные функции. Например, Google использовала WhatsApp для демонстрации своей функции «Перевод по нажатию» на Android почти десять лет назад.