Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети «Google Документы» получат дизайн с стил...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Google Документы» получат дизайн с стиле Material 3 Expressive и новые фильтры поиска

Мобильное приложение «Google Документы» для Android в ближайшее время получит значительное визуальное обновление, в котором продолжится внедрение дизайна Material 3 Expressive в инструменты Google, а также появятся новые функции, включая фильтры для более точного поиска. Эти предстоящие изменения были обнаружены изданием Android Authority в ходе анализа APK-файла последней версии приложения.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Одним из ключевых нововведений станет обновлённая плавающая кнопка действий на главном экране приложения, где отображается список или сетка документов, поясняет 9to5Google. Значок с плюсом, который при нажатии открывает опции «Выбрать шаблон» и «Новый документ», увеличится в размерах. Две кнопки, которые появятся после нажатия на плюс, также займут больше места на экране и приобретут новый внешний вид, соответствующий философии Material 3 Expressive, а также заменив собой прежние иконки с скругленными углами.

Источник изображения: androidauthority.com

Источник изображения: androidauthority.com

Помимо визуальных обновлений в приложении появятся такие фильтры поиска, как «Тип», «Люди» и «Изменено», размещённые непосредственно под строкой поиска и работающие аналогично фильтрам в веб-версии Google Workspace. Фильтры позволят сужать поиск и находить более точные результаты идентично приложению «Google Диск». Наконец, внутри документа опция форматирования текста будет перемещена с верхней части экрана в нижнюю: при нажатии она раскроет панель с дополнительными инструментами, для просмотра которых понадобиться воспользоваться прокруткой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Голосовой ИИ-помощник Gemini Live поможет в прохождении игр на Android
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста
Европа проверит, хорошо ли Apple, Google, Microsoft и Booking борются с мошенниками
Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы
Кодзима показал первый постер шпионского боевика Physint в духе Metal Gear и анонсировал ещё одну экранизацию Death Stranding
Теги: google docs, material 3 expressive, android, приложения
google docs, material 3 expressive, android, приложения
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
Кодзима показал первый постер шпионского боевика Physint в духе Metal Gear и анонсировал ещё одну экранизацию Death Stranding
«Google Документы» получат дизайн с стиле Material 3 Expressive и новые фильтры поиска 17 мин.
Голосовой ИИ-помощник Gemini Live поможет в прохождении игр на Android 2 ч.
В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский 2 ч.
Larian неожиданно выпустила нативную версию Baldur’s Gate 3 для Steam Deck, которая лучше работает и быстрее загружается 2 ч.
Закрытая «бета» файтинга 2XKO по League of Legends продлится всего месяц — Riot объявила дату выхода игры в раннем доступе 3 ч.
Hollow Knight: Silksong получила второй пострелизный патч, а разработчики уже наметили план дальнейших улучшений 4 ч.
ИИ-помощник Google Gemini пропишется в миллионах телевизоров 4 ч.
Microsoft запустила программу Windows AI Labs для тестирования будущих ИИ-функций 4 ч.
Sony подтвердила слухи о сентябрьской презентации State of Play: где, когда и что покажут 5 ч.
ИИ придумает новое мороженое для миллионов людей по всему миру — Magnum применит ИИ от NotCo 5 ч.
Впервые в космос полетит экипаж из выпускников и сотрудников одного университета, но невысоко и в основном за свой счёт 2 ч.
GoPro анонсировала экшн-камеру Lit Hero со встроенной подсветкой за $270 4 ч.
Oracle назначила сразу двух гендиректоров 5 ч.
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309 5 ч.
BloombergNEF: ИИ ЦОД способствуют ускорению роста спроса на электричество 6 ч.
РСК и «ХайТэк» представили ПАК с российскими ИИ-ускорителями LinQ HPQ 6 ч.
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора 6 ч.
За ИИ в дальнюю дорогу: Китай строит собственный децентрализованный вариант Stargate 7 ч.
Bang & Olufsen выпустила наушники-затычки Beo Grace за $1500 и чехол для них за $400 7 ч.
DDR5 раскочегарили до 13 020 МГц — очередной рекорд разгона ОЗУ пока не подтверждён 8 ч.