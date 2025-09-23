«Google Документы» получат дизайн с стиле Material 3 Expressive и новые фильтры поиска

Мобильное приложение «Google Документы» для Android в ближайшее время получит значительное визуальное обновление, в котором продолжится внедрение дизайна Material 3 Expressive в инструменты Google, а также появятся новые функции, включая фильтры для более точного поиска. Эти предстоящие изменения были обнаружены изданием Android Authority в ходе анализа APK-файла последней версии приложения.

Одним из ключевых нововведений станет обновлённая плавающая кнопка действий на главном экране приложения, где отображается список или сетка документов, поясняет 9to5Google. Значок с плюсом, который при нажатии открывает опции «Выбрать шаблон» и «Новый документ», увеличится в размерах. Две кнопки, которые появятся после нажатия на плюс, также займут больше места на экране и приобретут новый внешний вид, соответствующий философии Material 3 Expressive, а также заменив собой прежние иконки с скругленными углами.

Помимо визуальных обновлений в приложении появятся такие фильтры поиска, как «Тип», «Люди» и «Изменено», размещённые непосредственно под строкой поиска и работающие аналогично фильтрам в веб-версии Google Workspace. Фильтры позволят сужать поиск и находить более точные результаты идентично приложению «Google Диск». Наконец, внутри документа опция форматирования текста будет перемещена с верхней части экрана в нижнюю: при нажатии она раскроет панель с дополнительными инструментами, для просмотра которых понадобиться воспользоваться прокруткой.