«Google Фото» теперь редактирует снимки по голосовым командам — функция вышла за пределы Pixel

Новая функция «Google Фото», с помощью которой пользователи могут редактировать изображения простыми голосовыми запросами, стала доступной на большем количестве Android-смартфонов. Изначально взаимодействовать с ней могли только владельцы смартфонов Pixel 10.

На этой неделе Google объявила, что функция редактирования фото с помощью голосовых команд, основой которой стала ИИ-модель Gemini, начала распространяться для пользователей совместимых устройств на базе Android в США. Для начала взаимодействия с этим инструментом достаточно нажать кнопку «Помоги мне отредактировать» в редакторе «Google Фото», после чего можно голосом произнести, что именно следует изменить.

Ожидается, что возможность редактирования изображений с помощью голосовых команд сделает более комфортным процесс взаимодействия с «Google Фото». Пользователям не придётся вручную использовать доступные инструменты или самостоятельно передвигать ползунки регулировки. Цель Google заключается в том, чтобы сделать процесс редактирования фотографий более быстрым и простым, избавив пользователей от необходимости работать со множеством специфических инструментов.

Отмечается, что искусственный интеллект понимает неточные команды вроде «сделай лучше» или «восстанови эту старую фотографию». По всей видимости, короткие команды с небольшим количеством деталей дают меньше контроля над итоговым результатом. Это означает, что для достижения оптимального результата нужно давать более подробные и детализированные инструкции.