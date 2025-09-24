Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано

Хакерская группировка Skidrow отчиталась о первом за долгое время полном удалении антипиратской системы Denuvo из защищённой ею игры. Впрочем, радоваться цифровым флибустьерам пока рано.

Напомним, самые громкие релизы от хакера Empress (приостановила деятельность в 2023 году) лишь обходили Denuvo, а не удаляли её из игры — другими словами, механизм всё ещё мог, например, негативно влиять на производительность.

Полностью избавить игру от Denuvo хакерам из Skidrow наконец удалось в случае с Tourist Bus Simulator — малоизвестным симулятором туристического автобуса образца 2018 года на движке Unreal Engine 4.

Skidrow приняла вызов удалить Denuvo из игры не на движке Unity уже «достаточно давно» и после «настоящей демонстрации силы» справилась: «Невозможно переоценить, насколько дьявольски сложной была задача».

На фоне успеха Skidrow также бросила вызов Empress полностью вырезать новейшую версию Denuvo из игры и опубликовать взломанную сборку без проведения предварительного бета-тестирования.

Стоит отметить, что с учётом возраста Tourist Bus Simulator защищавшая её версия Denuvo наверняка была далека от актуальной, так что о какой-либо победе над антипиратским решением компании Irdeto говорить не приходится.

Кроме того, вопреки распространяемой по соцсетям информации, Skidrow не обещала игровым пиратам новые взломы. В сообществе сомневаются, что достижение группировки можно считать переломным моментом в борьбе с Denuvo.