Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано

Хакерская группировка Skidrow отчиталась о первом за долгое время полном удалении антипиратской системы Denuvo из защищённой ею игры. Впрочем, радоваться цифровым флибустьерам пока рано.

Источник изображения: Steam (Minx)

Напомним, самые громкие релизы от хакера Empress (приостановила деятельность в 2023 году) лишь обходили Denuvo, а не удаляли её из игры — другими словами, механизм всё ещё мог, например, негативно влиять на производительность.

Полностью избавить игру от Denuvo хакерам из Skidrow наконец удалось в случае с Tourist Bus Simulator — малоизвестным симулятором туристического автобуса образца 2018 года на движке Unreal Engine 4.

Источник изображения: Steam (Mr Ange Patrick)

Skidrow приняла вызов удалить Denuvo из игры не на движке Unity уже «достаточно давно» и после «настоящей демонстрации силы» справилась: «Невозможно переоценить, насколько дьявольски сложной была задача».

На фоне успеха Skidrow также бросила вызов Empress полностью вырезать новейшую версию Denuvo из игры и опубликовать взломанную сборку без проведения предварительного бета-тестирования.

Источник изображения: Irdeto

Стоит отметить, что с учётом возраста Tourist Bus Simulator защищавшая её версия Denuvo наверняка была далека от актуальной, так что о какой-либо победе над антипиратским решением компании Irdeto говорить не приходится.

Кроме того, вопреки распространяемой по соцсетям информации, Skidrow не обещала игровым пиратам новые взломы. В сообществе сомневаются, что достижение группировки можно считать переломным моментом в борьбе с Denuvo.

denuvo, хакеры
