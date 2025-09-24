Представлена 360-градусная экшн-камера GoPro Max2 с «настоящим 8К» за $500

Спустя почти шесть лет после выхода первой 360-градусной камеры GoPro представила устройство второго поколения — камеру Max2. Она стала немного крупнее и на 36 г тяжелее, зато получила сменную оптику, поддержку съёмки в «честном» более высоком разрешении и сохранила при этом прежний ценник.

GoPro Max2 поддерживает съёмку 360-градусного видео в разрешении 5,6K или даже 8K с частотой 30 кадров в секунду; а также 180-градусного видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Камера поступит в продажу 30 сентября по цене $499,95. При такой стоимости GoPro Max2 представляется привлекательным конкурентом выступающим в том же классе моделям DJI Osmo 360 и Insta360 X5, которые продаются по цене от $549,99.

DJI заявляет, что Osmo 360 снимает видео в 8K с частотой 50 кадров в секунду, но в GoPro настаивают, что у их модели «настоящие 8K» — без учёта перекрывающихся или неиспользуемых пикселей при работе двух объективов, что даёт на 16–21 % больше полезного разрешения, чем у конкурентов. Это важно, учитывая специфику 360-градусных камер: первоначально их главным достоинством была просто возможность выбирать любой угол при просмотре — теперь они становятся полезными как камеры для создания высококачественных «плоских» видео, которые можно легко публиковать и приятно смотреть в интернете.

У GoPro Max2 сохранилось множество функций оригинальной модели, в том числе система из шести микрофонов с функцией шумоподавления, которая улавливает звуки во всех направлениях; водонепроницаемый корпус, выдерживающий погружение на глубину до 5 м; GPS; сенсорный ЖК-дисплей, увеличившийся на 10 % — до 1,82 дюйма. Из нововведений можно отметить поддержку Bluetooth-микрофонов для записи звука через беспроводные наушники, 13 голосовых команд на 11 языках, а также более ёмкий съёмный аккумулятор на 1960 мА·ч. Полностью заряженной батареи GoPro Max2 хватает на 66 минут съёмки видео в формате 8K с частотой 30 кадров в секунду; если снизить разрешение до 5,6K, то это время увеличивается до 90 минут.

Одной из интересных особенностей вышедшей в апреле Insta360 X5 была возможность менять объективы — теперь она есть и у GoPro Max2. Линзы для неё изготовлены из прочного оптического стекла с водоотталкивающим покрытием; треснувшие или поцарапанные быстро снимаются и заменяются без инструментов. Видео с Max2 редактируется на смартфоне в приложении GoPro Quik. Функция искусственного интеллекта позволяет экспортировать ролик, фокусируясь на конкретном объекте или человеке; кадр можно также выбрать, просто перемещая смартфон в реальном времени.

Участникам программы GoPro Labs доступны экспериментальные версии прошивок с функциями, которых ещё нет в официальной — это может быть поддержка съёмки в более высоких битрейтах или востребованные профессионалами экранные гистограммы для выбора оптимального режима съёмки.