В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей

Компания Infinix объявила о старте продаж в России старших моделей серии HOT 60 — HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+. Новинки отличаются хорошей автономностью и оптимальным сочетанием цены и качества. Также было объявлено о предстоящем выходе беспроводных наушников XBUDS 3 Lite.

HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/м², что обеспечивает плавное и чёткое изображение при просмотре контента даже в яркий солнечный день. Производительную работу смартфонов обеспечивает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G200 в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 16 Гбайт. В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Толщина корпуса старшей модели линейки, HOT 60 Pro+, составляет всего 5,95 мм, что делает её самым тонким смартфоном в мире с 3D-изогнутым экраном. Смартфон получил 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX882, обеспечивающую запись видео в 2K при 60 кадрах в секунду. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Смартфон доступен в чёрном, сером, зелёном, коралловом, фиолетовом и жёлтом цветах.

Модель HOT 60 Pro также отличается тонким корпусом толщиной всего 6,6 мм. Аппарат оснащён основной 50-Мп и фронтальной 13-Мп камерами с поддержкой целого ряда ИИ-функций, что позволяет получать чёткие снимки высокого качества. На боковой панели смартфона размещена многофункциональная ИИ-кнопка, обеспечивающая удобство в решении повседневных задач. HOT 60 Pro доступен в чёрном и сером цветах.

Цена HOT 60 Pro+ (8+256 Гбайт) составляет 17 990 руб., HOT 60 Pro (8+256 Гбайт) — 14 990 руб., HOT 60 Pro (8+128 Гбайт) — 12 990 руб.

Беспроводные наушники XBUDS 3 Lite со специальной ИИ-системой шумоподавления и повышенным уровнем автономности могут использоваться в качестве аксессуара для HOT 60 Pro+ или любого другого смартфона. Анатомическая форма XBUDS 3 Lite позволяет с комфортом использовать их в течение длительного времени. Ёмкости аккумуляторов в сочетании с зарядным футляром вполне достаточно для прослушивания музыки на протяжении 24 часов. Для шумоподавления в устройстве используются продвинутые ИИ-алгоритмы, что обеспечивает чёткий звук во время звонков и ясную передачу речи собеседника.

Стоимость XBUDS 3 Lite — 990 руб.