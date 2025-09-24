Сама по себе идея питать клавиатуру солнечной энергией посетила инженеров Logitech не вчера, поскольку ещё в 2012 оду была выпущена модель K760 с соответствующими возможностями. В этом году Logitech представила Signature Slim Solar Plus K980 — беспроводную клавиатуру, которая заряжается не только от солнечного света, но и от искусственных источников, но при этом полностью лишена альтернативных каналов восполнения заряда аккумуляторов.

По сути, у новинки нет порта USB, который позволил бы подзарядить аккумулятор в условиях недостаточно освещённости. Более того, на корпусе нет выделенных светодиодных индикаторов, которые демонстрировали бы соответствие уровня освещённости оптимальным условиям зарядки. Для контроля за этими параметрами придётся установить на ПК фирменную утилиту. Как отмечается, зарядка будет осуществляться при освещённости не менее 200 люкс. Штатный светодиод меняет свой цвет с зелёного на красный, если требуется подзарядка.

Срок службы клавиатуры и встроенного аккумулятора рассчитан на десять лет, а полного заряда должно хватать на четыре месяца работы в полной темноте. Впрочем, если на рабочий стол попадает свет в достаточном количестве, клавиатура сможет работать если не вечно, то обещанные десять лет. Впрочем, если механический износ не помешает продлить срок эксплуатации за этот предел, то при желании пользователь может самостоятельно приобрести и заменить штатный аккумулятор для этой клавиатуры.

Раскладка с цифровым сегментом и дополнительными настраиваемыми функциональными клавишами позволяет превратить клавиатуру в удобный инструмент работы, не зависящий от кабельного подключения. Можно настроить клавиатуру на быстрый вызов чат-бота по выбору пользователя. Клавиатура может сопрягаться с тремя устройствами по интерфейсу Bluetooth, поочерёдно переключаясь между ними в процессе работы. Если отдельно приобрести передатчик Logitech Bolt, то беспроводное сопряжение с клавиатурой можно обеспечить через него, заняв один из портов USB на компьютере. В продажу Logitech Signature Slim Solar Plus K980 уже поступила по цене от 99,99 долларов США.