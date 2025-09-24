Xiaomi представила камеру видеонаблюдения Smart Camera C701 с 4K и ночной съёмкой в цвете за €60

Умная камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 4 была представлена в Китае в апреле этого года. Теперь производитель объявил о начале продаж её международной версии — камеры видеонаблюдения Smart Camera C701. Основные характеристики этих устройств идентичны, а приобрести новинку можно всего за €59,99.

Основой камеры стал 8-мегапиксельный сенсор, способный снимать видео в формате 4K HDR. Что касается углов обзора, новинка обеспечивает панорамный охват: 360° по горизонтали и 109° по вертикали. Сенсор работает совместно с восемью инфракрасными светодиодами с длиной волны 940 нм, благодаря чему смарт-камера может делать качественные снимки даже в условиях слабой освещённости.

По данным производителя, устройство способно вести полноцветную ночную съёмку на расстоянии до 10 метров. Отдельно упоминается поддержка функций на базе искусственного интеллекта, включая обнаружение людей и домашних животных. Кроме того, камера может предупреждать пользователей о необычно громких звуках.

Xiaomi Smart Camera C701 поддерживает двустороннюю голосовую связь, а функция шумоподавления обеспечивает чёткую передачу голоса. Для соблюдения конфиденциальности камера оснащена шторкой, которой при необходимости можно закрыть объектив. Также имеется слот для карты памяти формата microSD.

Среди других особенностей стоит отметить наличие модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, поддержку передачи данных в облачное или сетевое хранилище, а также встроенный динамик. Сроки поступления камеры на международные рынки пока не уточняются.