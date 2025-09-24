Сегодня 25 сентября 2025
Xiaomi выпустила глобальные версии телевизоры TV S Pro Mini LED 2026 — они хуже китайских

Компания Xiaomi сообщила о выпуске на глобальный рынок серии телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, которые недавно появились в Китае. Однако характеристики моделей для международного рынка уступают версиям, предназначенным для китайского потребителя.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Недавно Xiaomi представила в Китае серию телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 года, которые значительно превосходят по характеристикам предыдущее поколение TV S Pro Mini LED. Одной из ключевых особенностей новой серии является пиковая яркость 5200 кд/м², но это значение не относится к моделям для других стран.

Источник изображений: Xiaomi

Для глобального рынка Xiaomi выпустила модели TV S Pro Mini LED Series 2026 с пиковой яркостью до 1700 кд/м². Панели китайских версий телевизоров предлагают до 1720 зон локального затемнения подсветки, а модели для международного рынка — до 704. При этом Xiaomi по-прежнему заявляет, что они обеспечивают «глубокую контрастность и яркую детализацию». В серию входят модели с диагональю экрана 55, 65 и 75 дюймов. Все поддерживают разрешение 3840 × 2160 пикселей.

Ещё одним отличием глобальных моделей TV S Pro Mini LED 2026 года является частота обновления, которая в режиме Game Boost достигает 288 Гц. Для китайских же моделей заявлена поддержка частоты до 330 Гц.

Даже несмотря на разницу с китайскими моделями, глобальные версии TV S Pro Mini LED 2026 года готовы предложить прочную основу для домашнего кинотеатра. Например, Xiaomi подчёркивает, что панели QD-Mini LED охватывают 94 % цветового пространства DCI-P3, а благодаря поддержке HDR10+, HLG и Dolby Vision они, как утверждается, обеспечивают насыщенные цвета и реалистичную детализацию.

По заявлению Xiaomi, технология Visual Engine Pro ещё больше улучшает качество изображения, гарантируя высокую чёткость и яркость. Также сообщается, что новые Mini LED-телевизоры оснащены технологией Low Reflection, снижающей блики. Среди других примечательных особенностей глобальной серии телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 года — два динамика мощностью 15 Вт с поддержкой Dolby Atmos и Harman AudioEFX, а также поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 6.

Для рынка ЕС производитель оценил 55-дюймовую модель в €699, 65-дюймовую — в €899, а 75-дюймовую — в €1099.

Источник:

Теги: xiaomi, смарт-тв, mini led
