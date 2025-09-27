Обзор игрового 3D-монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: полное погружение

Реклама | ООО "Носимо" ИНН 7701349057 erid: F7NfYUJCUneTSxdftDsM

На современном рынке игровых дисплеев 3D-мониторы пока что ощущаются диковинкой, нацеленной на довольно узкую аудиторию. Но у ниши определённо есть потенциал, ведь такие экраны предлагают не просто качественное и чёткое изображение с высокой частотой обновления, но и, прежде всего, новые впечатления от игровых проектов — впечатления, которые не могут сравниться ни с какими другими. Как 3D преображает игровой опыт и насколько эти впечатления стоят того, чтобы присмотреться к Odyssey 3D G90XF, наша редакция решила выяснить напрямую.

Но прежде чем говорить о главной особенности Samsung Odyssey 3D G90XF, стоит сказать и пару слов о мониторе в целом. Внешность он получил достаточно универсальную. Неброский, но со вкусом, дизайн: строгий серый металлик, точёные грани подставки и общий «монументальный» вид. Такой экран хорошо впишется в любой интерьер, хоть в неоновый стримерский «сетап», хоть в сдержанное окружение домашнего офиса, хоть в центр игрового уголка небольшой квартиры, как у меня.

С технической точки зрения монитор тоже на уровне. Дисплей предлагает стандартные по сегодняшним меркам 165 Гц, которые обеспечивают весьма и весьма плавный геймплей. А приличные 27 дюймов, максимальное разрешение в 3840 x 2160 точек, HDR10+ и высококлассная IPS-матрица с широкими углами обзора (178 x 178) и высокой плотностью пикселей на дюйм (163 PPI) подарят сочную и чёткую картинку, удовлетворив запросы большинства современных игроков.

Экран Диагональ, дюймы 27 Соотношение сторон 16:09 Матрица IPS Стандартное разрешение 3840 x 2160 PPI 163 Параметры изображения Тип матрицы IPS Изогнутость Нет Макс. яркость, кд/м2 400 Контрастность статическая 1000:01 Количество отображаемых цветов 1 млрд Максимальная частота развёртки, Гц 165 Время отклика, мс 1 Поддержка HDR HDR10+ Gaming Максимальные углы обзора по горизонтали/вертикали, градусов 178 x 178 Разъемы, беспроводные соединения, акустика Видеовыходы DP 1 шт., HDMI 2 шт., USB 2 шт. Встроенные колонки: 2 x 5 Вт Физические параметры Регулировка положения экрана Наклон -3,0° (±3,0°)~15,0° (±3,0°) Подставка с регулируемой высотой 120 мм (±5,0 мм), Изменение ориентации (портрет/альбом) -92,0° (±2,0°) ~ +92,0° (±2,0°) VESA-крепление: размеры (мм) 100 х 100 Настенный кронштейн 100 x 100 Блок питания Внешний Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) 78 Вт / 49 Вт / 0,5 Вт Габаритные размеры 614,1 x 541,5 x 203,3 мм (с подставкой), Д × В × Г, мм Габаритные размеры 614,1 x 372,2 x 46,0 мм (без подставки), Д × В × Г, мм Масса нетто (с подставкой), кг 7,5 кг Масса нетто (без подставки), кг 4,7 кг Ориентировочная цена 179 990 руб.

Словом, Samsung Odyssey 3D G90XF предлагает вполне достойные, пусть и не «космические» исходные данные. Этот экран в 2D режиме прекрасно подойдёт для рабочих, творческих задач и досуга. Изображение в играх без 3D-эффекта выглядит ярко и чётко, а движение на экране всегда плавное и мягкое, даже в невероятно динамичных играх вроде Rift of the NecroDancer, Borderlands 4 или Hades II. Кино и видео также прекрасно смотрятся на двадцати семи дюймах монитора — высокая плотность пикселей делает картинку чёткой как в динамичных сценах, так и в неспешных разговорных эпизодах. И, к слову, фильмы на дисплее ещё и неплохо звучат — акустика монитора, конечно, не заменит отдельную аудиосистему, но по меркам встроенных динамиков выдаёт достаточно громкий и чистый звук. В остальных сценариях вроде веб-сёрфинга, чтения документов, составления таблиц в Excel и любительской работы с изображениями Samsung Odyssey 3D G90XF закономерно на высоте — глаза не утомляются даже во время длительных сессий, читаемость текста на отличном уровне, цвета не перенасыщенные, так что экран весьма комфортен для повседневных дел. Но главная «фишка» монитора всё же находится за пределами привычных сценариев использования.

Лично для меня 3D без очков звучало как что-то из области техномагии или научной фантастики. И, когда я своими глазами впервые увидела, как искры и снег вылетают за пределы экрана, я была в неописуемом восторге. Это настоящее волшебство, созданное высокой плотностью пикселей, двумя камерами-датчиками (следят за положением глаз и обеспечивают корректную перспективу), и, конечно, специальным софтом.

Чтобы активировать 3D-режим дисплея, необходимо дополнительно подключить монитор к ПК вторым кабелем (USB-B в монитор, а USB-A к системному блоку), а также скачать бесплатное приложение Samsung Odyssey 3D Hub. К слову, ПО запустится только если у вас подключён монитор Odyssey 3D. И уже в интерфейсе Hub вы можете ощутить, что стереоскопическое изображение без очков не просто работает, но впечатляет. Разные слои меню будто бы и вправду уходят вглубь экрана, создавая ощущение объёма и расширенного пространства.

Но магия на этом только начинается, ведь приложение обладает функцией ИИ-преобразования, способной конвертировать стандартные видео в 3D. Иными словами, чтобы смотреть стереоскопические фильмы или клипы, вам даже не потребуется искать специально адаптированные под 3D видео — достаточно открыть любой клип на YouTube. Эффект корректно сработал на каждом видео, что я посмотрела, иногда просто «углубляя» картинку и давая дополнительный объём, ощутимо отделяя объекты на разных планах, а иногда и существенно повышая зрелищность видеоряда.

Например, в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands) световые эффекты и взрывы буквально выходят за рамки экрана, делая свирепый рекламный ролик ещё более выразительным. Впечатляющие световые лучи встретились и в трейлере фильма «Яркость» (Bright). В знаменитой сцене с Ртутью из фильма «Люди Икс: Апокалипсис» (X-Men: Apocalypse) дополнительный объём смотрится чрезвычайно уместно, особенно учитывая контекст сцены. А, пожалуй, самым впечатляющим клипом, которому ИИ-преобразование подарило совершенно иной уровень зрелищности, стала сцена в полицейском участке из хоррора «Злое» (Malignant): здесь и штукатурка с бумагой красиво разлетаются (чуть ли не по вашей комнате), и выстрелы мощно сверкают, и «агрессивные» движения камеры смотрятся ещё эффектнее.

Но, конечно, главное, что делает приложение Samsung Odyssey 3D Hub — даёт возможность запускать игры в 3D! Здесь же вы можете ознакомиться и со списком игр (вне приложения это доступно на его страничке в Microsoft Store), поддерживающих режим стереоскопического изображения. Прямо сейчас запустить 3D получится в таких хитах, как The First Berserker: Khazan, Black Myth: Wukong, Stellar Blade, Lies of P, ремейк Silent Hill 2, Tekken 8, переиздание трилогии классических Grand Theft Auto и многих других. А скоро для игры в 3D-формате откроются, например, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl или одна из главных игр этого года Clair Obscur: Expedition 33.

И самые важные вопросы: а как вообще ощущается 3D эффект без очков в играх и что он даёт в контексте погружения в происходящее? Для тестирования стереоскопических возможностей монитора я поиграла в The First Berserker: Khazan в 3D-режиме. И это по-настоящему впечатляющий и необычный опыт! Уже на загрузочном экране удивляешься глубине и объёму картинки: частицы парят в пространстве, вылетая за рамки монитора, а при движении головой загадочный символ меняет перспективу, точно соответствуя направлению взгляда. Но истинная феерия погружения происходит в ходе игры, когда с экрана буквально прямо в комнату метёт пурга, блестят частицы магии, летят искры от соприкоснувшихся в бою клинков, а перед глазами проступает паутина, стоит лишь приблизиться к одной из пещер. А в катакомбах воинские штандарты эффектно попадают в кадр, создавая невероятное ощущение присутствия.

Примечательно, что 3D-эффект не просто добавляет выразительности происходящему, но и полезен в бою. Например, в поединке с боссом Йетуга глубина изображения помогала мне лучше оценивать расстояние до противника и эффективнее парировать каждую из размашистых атак. И, конечно, сама схватка — с огромным количеством снега, вылетающего из-под лапищ чудища, ледышек и замороженных валунов, летящих в героя, и других боевых эффектов — необычайно зрелищна.

В такие моменты погружение достигает какого-то немыслимого уровня. Да и за пределами арены босса игровой процесс дарил совершенно новые эмоции — чем-то схожие с первым знакомством с VR, такое же «ох, ничего себе!» Настолько круто, что хочется опробовать новую технологию в самых разных игровых ситуациях, напрочь забыв про окружающую реальность. И неслучайно: ощущения от игры в The First Berserker: Khazan (и других проектов) удивительно реалистичны.

***

Samsung Odyssey 3D G90XF создает необычайный трехмерный мир без очков, превращая фантастику в реальность. Технология работает прекрасно, добавляя играм визуальной глубины и зрелищности, ощутимо усиливая эффект погружения в происходящее. Если вы искали новых эмоций от игровых проектов, то стоит обратить внимание именно на этот монитор.

Для подготовки материала редакции был предоставлен игровой компьютер DigitalRazor Progaming Battlefield Edition

Игровой компьютер DigitalRazor Progaming Battlefield Edition

Система, оформленная в стилистике игры. Если готовишься к релизу шутера и планируешь апгрейд или замену своего оборудования.

