Представлен компактный планшет Xiaomi Pad mini и большой Redmi Pad 2 Pro в трёх версиях по цене от €300

Компания Xiaomi провела мероприятие, в рамках которого широкой публике представили новинки, включая смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Вместе с этим вендор анонсировал несколько планшетных компьютеров, включая модели линейки Redmi Pad 2 Pro и Xiaomi Pad mini.

Линейка планшетов Redmi Pad 2 Pro включает в себя Pad 2 Pro (Wi-Fi), Pad 2 Pro (5G) и Pad 2 Pro с матовым стеклом для уменьшения бликов. Все три модели оснащены 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с поддержкой разрешения 2,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 кд/м².

Планшеты Pad 2 Pro оснащаются дисплеями с поддержкой Dolby Vision и технологии затемнения экрана DC Dimming, которые имеют сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, что говорит о наличии защиты глаз пользователя от вредного синего свечения. Версия с матовым стеклом получила экран с AG-нанотекстурой, которая, по заявлениям вендора, снижает количество бликов на 97 %.

Аппаратной основой новых планшетов Redmi стал микропроцессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. В максимальной комплектации пользователь получает устройство с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и накопителем на 256 Гбайт. При необходимости дисковое пространство можно расширить за счёт карты памяти microSD ёмкостью до 2 Тбайт.

Модели Pad 2 Pro (Wi-Fi) и Pad 2 Pro с матовым стеклом оснащены 8-мегапиксельной камерой на тыльной стороне корпуса, тогда как у Pad 2 Pro (5G) камера построена на базе сенсора на 13 Мп. При этом все три модели имеют 8-мегапиксельную фронтальную камеру и поставляются с аккумуляторной батареей на 12 000 мА·ч (поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт).

Новинки Redmi оснащены модулями беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также четырьмя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. В качестве программной платформы задействована HyperOS 2. Реализована поддержка ИИ-функций, в том числе ИИ-бота Google Gemini и визуального поиска Circle to Search.

Вместе с этим производитель анонсировал более компактный планшет Xiaomi Pad mini. Он оснащён 8,8-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 3K и частотой обновления 165 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 700 кд/м², а также поддержкой технологий Dolby Vision и DC Dimming.

За производительность в Pad mini отвечает микропроцессор MediaTek Dimensity 9400+ в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x и накопителем формата UFS 4.1 на 512 Гбайт. На тыльной стороне корпуса установлена 13-мегапиксельная камера, которая способна снимать видео 4K на скорости до 30 кадров в секунду. Фронтальная камера планшета построена на базе сенсора с разрешением 8 Мп.

Xiaomi Pad mini поставляется с аккумулятором на 7500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 67 Вт и обратной проводной зарядки мощностью до 18 Вт. Планшет оснащён двумя интерфейсами USB Type-C и парой стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos. За беспроводное подключение отвечают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Что касается стоимости новинок, то Redmi Pad 2 Pro (Wi-Fi) стоит от €299,90 за версию с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ. Модель с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ в рознице будет стоить €349,90. Redmi Pad 2 Pro с матовым стеклом с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ стоит €379,90. Redmi Pad 2 Pro (5G) с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ обойдётся в те же €379,90.

Стартовая цена Xiaomi Pad mini составляет €429. Все новинки будут доступны в разных цветовых вариантах исполнения корпуса.