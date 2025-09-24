Представлены смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro с чипами MediaTek и камерами Leica — от €650 до €1000

Компания Xiaomi анонсировала новые смартфоны T-серии. Производитель представил два устройства: базовый Xiaomi 15T и флагманский Xiaomi 15T Pro. Оба аппарата получили массу улучшений по сравнению с моделями предыдущего поколения — в том числе в плане производительности, фото- и видеосъёмки, а также обработки задач искусственного интеллекта. Внешне новинки почти не отличаются друг от другая — отличить их можно лишь присмотревшись к оформлению блока камер.

Оба смартфона оснащены 6,83-дюймовыми дисплеями AMOLED с поддержкой разрешения 2772 × 1280 пикселей, пиковой яркостью 3200 кд/м² и частотой дискретизации экрана 480 Гц. В обоих случаях реализована поддержка технологий HDR10+ и Dolby Vision, а также имеется сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, говорящий о защите глаз пользователя от вредного синего свечения. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 7i. Оба смартфона защищены от влаги и пыли по стандарту IP68.

Разница в том, что в Pro-модели частота обновления экрана составляет 144 Гц, а в базовой версии устройства используется панель с частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 3840 Гц. Xiaomi 15T Pro имеет особенно тонкие рамки вокруг экрана — шириной всего 1,5 мм. Рамки стали на 27 % тоньше по сравнению с моделью предыдущего поколения. Поддерживается технология затемнения экрана DC Dimming.

В направлении создания фото- и видеоконтента Xiaomi продолжает сотрудничество с Leica. Оба смартфона оснащены 32-мегапиксельной фронтальной камерой (f/2.2) с углом обзора 90° и эквивалентным фокусным расстоянием 21 мм.

Основная камера Xiaomi 15T Pro построена на базе 50-мегапиксельного сенсора (f/1.62) с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS) и эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм. Его дополняют 50-мегапиксельный телефотомодуль (f/3.0) с 5-кратным оптическим зумом и широкоугольная камера на 12 Мп (f/2.2) с углом обзора 120°. Поддерживается съёмка видео в 8K со скоростью до 30 кадров в секунду или в 4K со скоростью до 120 кадров в секунду.

Xiaomi 15T также получил тройную основную камеру, построенную на базе 50-мегапиксельного сенсора (f/1.7) с OIS. Его дополняют телефотомодуль на 50 Мп (f/1.9) с эквивалентным фокусным расстоянием 46 мм (двукратный зум) и 12-мегапиксельная широкоугольная камера с углом обзора 120°. Поддерживается съёмка видео в 4K со скоростью до 60 кадров в секунду. Отметим, что Xiaomi 15T Pro охватывает фокусные расстояния от 15 до 230 мм, а Xiaomi 15T — от 15 до 92 мм, что позволяет делать как качественные пейзажные кадры, так и детализированные снимки с приближением.

Аппаратную часть дополняет новая вычислительная платформа для обработки изображения Xiaomi AISP 2.0. Она использует алгоритмы на базе искусственного интеллекта для повышения качества снимков в разных сценариях, в том числе для оптимизации цвета, резкости и контраста. В режиме Master Portrait проще делать впечатляющие портретные снимки за счёт точной корректировки разных параметров, включая настройки диафрагмы и фокусного расстояния. Специальный режим Leica Street Photography позволяет делать мгновенные снимки прямо с заблокированного экрана и предлагает фиксированные фокусные расстояния 28 мм, 35 мм, 50 мм, 75 мм и 135 мм (последний вариант доступен только для Xiaomi 15T Pro).

В плане съёмки видео возможности новых смартфонов также выглядят впечатляюще. Помимо озвученного ранее, стоит отметить поддержку съёмки видео 4K HDR+ со скоростью 30 кадров в секунду на всех фокусных расстояниях, что обеспечивает одинаковую яркость и контрастность независимо от используемого объектива. Xiaomi 15T Pro делает возможной съёмку видео 4K на скорости 120 кадров в секунду с точным контролем кадров, а также запись видео 4K на скорости 60 кадров в секунду с 10-битной цветностью и LUT-коррекцией.

Разработчики оснастили Xiaomi 15T Pro производительным процессором MediaTek Dimensity 9400+, который изготавливается по 3-нм техпроцессу и работает на частоте до 3,73 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Immortalis-G925 MC12. Для задач искусственного интеллекта предусмотрен фирменный нейродвижок MediaTek NPU 890. Аппарат поставляется с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителем формата UFS 4.1 ёмкостью 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт.

В базовом Xiaomi 15T разработчики задействовали менее производительный чип Dimensity 8400-Ultra, который изготавливается по 4-нм техпроцессу и работает на частоте до 3,25 ГГц. В наличии графический ускоритель Mali-G720 и нейросопроцессор NPU 880. Аппарат доступен в версиях с 12 Гбайт ОЗУ и 256 или 512 Гбайт ПЗУ.

Источником питания в Xiaomi 15T Pro служит аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 90 Вт и беспроводной — до 50 Вт. В Xiaomi 15T используется батарея аналогичной ёмкости, но она поддерживает только проводную зарядку мощностью до 67 Вт.

Оба смартфона оснащены парой динамиков для обеспечения качественного звука. Реализована поддержка технологии Dolby Atmos, а также имеются сертификаты Hi-Res и Hi-Res Wireless. Беспроводное подключение в Xiaomi 15T Pro обеспечивают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, в Xiaomi 15T — Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0. Имеется возможность использования двух SIM-карт (две nano-SIM, nano-SIM + eSIM или две eSIM), а также встроенный NFC-чип.

Среди других любопытных особенностей стоит выделить систему Xiaomi Astral Communication, которая позволяет поддерживать связь в разных условиях за счёт комбинированного использования нескольких технологий. К примеру, обладатели двух смартфонов серии Xiaomi 15T смогут устанавливать прямую связь между двумя устройствами без использования сотовой сети или Wi-Fi. Дальность действия такой связи составляет 1,9 км для Xiaomi 15T Pro и 1,3 км для Xiaomi 15T, что может быть полезно в отдалённых районах с открытой местностью. Система Astral Communication обеспечивает стабильную адаптивную связь в том числе благодаря тюнеру Xiaomi Surge T1S, который комбинирует разные источники сигнала, такие как GPS, Wi-Fi, Bluetooth и сотовая связь.

Смартфоны работают под управлением новой программной платформы Xiaomi HyperOS 3, построенной на базе Android 16. Она предлагает переработанный пользовательский интерфейс с расширенными функциями многозадачности, обновлённую систему уведомлений и другие улучшения. В дополнение к этому смартфоны поддерживают HyperAI — набор фирменных функций на базе искусственного интеллекта, включая инструменты для распознавания речи и перевода её в текст, переводчик, помощника в написании сообщений и текстов, инструменты для редактирования фото, генерации медиаконтента и многое другое.

Xiaomi 15T Pro имеет габариты 162,7 × 77,9 × 7,96 мм и весит 210 г. Покупатели смогут выбирать между чёрным, серым и золотистым вариантами цветового исполнения корпуса. Что касается цены, версия с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт флеш-памяти будет стоить в Европе €799,9, версия с вдвое большим хранилищем оценена в €899,9, а за вариант с 1 Тбайт памяти придётся заплатить €999,9.

Xiaomi 15T имеет габариты 163,2 × 78,0 × 7,50 мм и весит 194 г. Он будет поставляться в чёрном, сером и розово-золотистом цветах. Желающим приобрести смартфон придётся потратить €649,90 за модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ или €699,90 за вариант с 512 Гбайт ПЗУ.