Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2

Издатель Sony Interactive Entertainment раньше времени представил подборку игр на следующий месяц для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus. Анонс состоялся на сентябрьской презентации State of Play.

В соответствии с предсказаниями инсайдера billbil-kun, хедлайнером PS Plus в октябре выступает Alan Wake 2 для PS5 — психологический хоррор от разработчиков из финской студии Remedy Entertainment.

Кроме того, в следующем месяце подписчикам PS Plus раздадут две игры для PS4 и PS5 — комедийную песочницу Goat Simulator 3 и приключенческую головоломку Cocoon.

Каталог обновится 8 октября текущего года. Добавить перечисленные игры в библиотеку смогут абоненты всех трёх тарифов PlayStation Plus: Essential, Extra и Premium (он же Deluxe в некоторых регионах).

До 7 октября можно активировать сентябрьские игры: приключенческий платформер Psychonauts 2 (PS4), симулятор фермерской жизни Stardew Valley (PS4) и головоломку на перспективу Viewfinder (PS4, PS5).