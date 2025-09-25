Учёные NASA задумались о ядерном ударе по угрожающему Луне астероиду

Успех миссии NASA DART по изменению орбиты астероида Диморф ударом космического зонда-камикадзе показал одну из возможностей защиты Земли от опасных астероидов. Один из таких космических камней внезапно появился на горизонте в декабре 2024 года. По первым данным объект 2024 YR4 размерами около 60 м имел самую высокую за время наблюдений вероятность упасть на планету, что стало наиболее серьёзной угрозой в истории и требовало пристального внимания. Учёные задумались о способах защиты.

Последующие наблюдения за астероидом снизили вероятность его падения на Землю с 3,1 % до 0,28 %, но повысили шансы его падения на Луну — до 4,1 %. Изучение вопроса с Луной показало, что астероид 2024 YR4 способен выбить из её поверхности тысячи тонн реголита, в 1000 раз увеличив поток микрометеритов, падающих на Землю. Для обитателей планеты это не будет представлять угрозы, но спутники на орбите могут быть значительно повреждены. С учётом многотысячных группировок интернет-спутников — это серьёзная угроза, о которой надлежит задуматься уже сегодня.

На сайте препринтов arXiv вышла статья за авторством инженеров NASA и ведущих специалистов аэрокосмической отрасли США. В статье авторы рассматривают готовность отразить угрозу с помощью разных методов и наличествующих инструментов — ракет и спутников.

Наблюдения с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» в марте 2025 года уточнили диаметр астероида — 60 ± 7 м — и подтвердили его классификацию как S-типа (скального). Потенциальные последствия удара объекта по Луне включают значительное увеличение потока микрометеороидов на низкой околоземной орбите — до 1000 раз выше фонового уровня в течение нескольких дней, что угрожает астронавтам, спутникам и инфраструктуре. В статье анализируются варианты миссий для разведки, отклонения и разрушения астероида, учитывающие как быстрые, так и отсроченные до 2032 года запуски, с акцентом на срочность и неопределённости в параметрах объекта.

Разведывательные миссии сосредоточены на пролётах и сближениях для сбора данных о составе, структуре и траектории астероида. Возможна перепрофилировка существующих аппаратов: Janus (окна запуска в июне и декабре 2028 года для пролётов в 2028–2029 годах), OSIRIS-APEX (пролёт в октябре–ноябре 2028 года со скоростью 8–11 км/с, но с отказом от миссии с Апофисом), Psyche (сближение в декабре 2030 года или пролёт в январе 2029 года). Зонд NASA Lucy признан непригодным из-за дефицита топлива.

Для новых миссий предлагаются быстрые запуски с декабря 2025 года и плановые — с января 2028 года, но не позже конца 2028 года, чтобы получить данные об астероиде за три года до предполагаемого удара. Такие миссии обеспечат ключевые параметры для последующих взвешенных действий и будут использовать химические или ионные двигатели, а также ракеты-носители вроде Falcon Heavy и различные гравитационные манёвры.

Учёные сразу отметают вариант DART по отклонению астероида, поскольку данных о нём нет, а разведка и последующая подготовка не оставляют запаса времени для такого манёвра. Наиболее предпочтительными остаются прямое разрушение астероида кинетическим ударом или близким ядерным взрывом, но эти варианты необходимо тщательно просчитать, чтобы не усугубить ситуацию.

Кинетические удары возможны с апреля 2030 по апрель 2032 года, с перспективой разрушения объектов до 81 м в поперечнике, что покрывает все сценарии для 2024 YR4. Ядерные устройства (до 1 Мт) можно будет применить с конца 2029 по конец 2031 года. Моделирование подтверждает эффективность при правильном выборе времени, минимизируя риск появления фрагментов на низкой орбите. Эти методы предпочтительны для поздних вмешательств, но требуют точных данных о прочности и составе астероида.

В заключение, даже если вероятность удара астероида 2024 YR4 будет исключена, миссии по его разведке дадут ценную информацию для планетарной обороны. В NASA рекомендуют отдать приоритет разведке в конце 2028 года, с подготовкой к разрушению как резервному варианту. Дальнейшие наблюдения за объектом телескопом «Уэбб» в феврале 2026 года уточнят вероятность для всех сценариев развития ситуации.