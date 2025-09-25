ASRock выпустила Radeon RX 9070 XT по мотивам Monster Hunter Wilds

Компания ASRock представила видеокарту Radeon RX 9070 XT по мотивам популярной игры Monster Hunter Wilds. В основе новинки используется модель Steel Legend в уникальном оформлении.

Производитель отмечает, что в оформлении карты используется индивидуальный дизайн Arkveld с отделкой цвета слоновой кости, серебра и голубого. На задней усиливающей пластине видеокарты изображён большой монстр — летающая виверна Arkveld. На верхнем торце карты, в месте расположения RGB-подсветки, имеется надпись Arkveld.

Для графического процессора Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wilds Edition компания заявляет игровую частоту 2400 МГц и Boost-частоту до 2970 МГц — это эталонные значения, указанные AMD для данной модели. Ускоритель оснащён двумя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. Набор видеовыходов включает три DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.

В составе системы охлаждения видеокарты используются три вентилятора, также отмечается применение термопрокладки Honeywell PTM7950 с фазовым переходом для GPU. Вентиляторы поддерживают функцию полной остановки при минимальной нагрузке на графическую подсистему.

Карта поставляется в коллекционной коробке, на которой тоже изображена виверна Arkveld.