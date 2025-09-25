Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты ASRock выпустила Radeon RX 9070 XT по мо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ASRock выпустила Radeon RX 9070 XT по мотивам Monster Hunter Wilds

Компания ASRock представила видеокарту Radeon RX 9070 XT по мотивам популярной игры Monster Hunter Wilds. В основе новинки используется модель Steel Legend в уникальном оформлении.

Источник изображений: ASRock

Источник изображений: ASRock

Производитель отмечает, что в оформлении карты используется индивидуальный дизайн Arkveld с отделкой цвета слоновой кости, серебра и голубого. На задней усиливающей пластине видеокарты изображён большой монстр — летающая виверна Arkveld. На верхнем торце карты, в месте расположения RGB-подсветки, имеется надпись Arkveld.

Для графического процессора Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wilds Edition компания заявляет игровую частоту 2400 МГц и Boost-частоту до 2970 МГц — это эталонные значения, указанные AMD для данной модели. Ускоритель оснащён двумя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. Набор видеовыходов включает три DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.

В составе системы охлаждения видеокарты используются три вентилятора, также отмечается применение термопрокладки Honeywell PTM7950 с фазовым переходом для GPU. Вентиляторы поддерживают функцию полной остановки при минимальной нагрузке на графическую подсистему.

Карта поставляется в коллекционной коробке, на которой тоже изображена виверна Arkveld.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Vastarmor представила Radeon RX 9070 Alloy Pro и Alloy Pro White с термопрокладками с фазовым переходом
Capcom объяснила резкое падение продаж Monster Hunter Wilds дороговизной PS5
Asus выпустила белоснежную видеокарту Radeon RX 9070 XT Prime White
Nvidia теряет китайский рынок под напором Huawei — доля «зелёных» ИИ-чипов упадёт до 54 % в этом году
Китайская Innosilicon представила видеокарту Fenghua 3 — CUDA, DX12, трассировка лучей и более 112 Гбайт HBM
Micron похвалилась, что её HBM4 — самая быстрая память на рынке
Теги: видеокарта, radeon rx 9070 xt, asrock, monster hunter wilds
видеокарта, radeon rx 9070 xt, asrock, monster hunter wilds
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млрд лет назад
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
Microsoft наконец анонсировала Forza Horizon 6, в том числе для PS5 — первый трейлер и подробности 2 ч.
Spinnaker объявила о бессрочной поддержке VMware vSphere 7 в связи с прекращением поддержки Broadcom 3 ч.
Неудачный переезд с SAP на Oracle продолжает опустошать бюджет Бирмингема — расходы выросли с £20 млн до £170 млн 3 ч.
Суверенный ChatGPT для Германии: SAP, OpenAI и Microsoft анонсировали проект OpenAI for Germany 4 ч.
Apple призвала ЕС отменить «Закон о цифровых рынках» — он мешает бизнесу и замедляет развитие 4 ч.
Цукерберг переманил из OpenAI ещё одного крупного исследователя в сфере ИИ 5 ч.
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода 5 ч.
Госдума приняла закон против автоматических списаний за онлайн-подписки 6 ч.
Google попросила Верховный суд США спасти её от решения по делу Epic 6 ч.
Премьера геймплея ролевой игры Zero Parades: For the Dead Spies: диалоги, загадки и наряды главной героини 6 ч.
Ideco представила отечественный межсетевой экран нового поколения Ideco NGFW Novum 31 мин.
ASRock выпустила Radeon RX 9070 XT по мотивам Monster Hunter Wilds 50 мин.
Intel повысит цены на Raptor Lake, чтобы подтолкнуть покупателей к новым процессорам 53 мин.
Грядёт подорожание SSD: цены на память NAND вырастут на 5–10 % в четвёртом квартале 2 ч.
Отработавшие лопасти ветряков защитят Китай от распространения пустынь 2 ч.
Представлен компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500+ за $200 — четыре ядра, механические переключатели и RGB-подсветка 2 ч.
Apple оправдалась за «царапины» на iPhone 17 Pro: это следы от MagSafe, а не дефект 4 ч.
ИИ-гонка увеличила мировые расходы на оборудование для производства чипов на 23 % во II квартале 4 ч.
КТ-сканирование показало скрытую опасность дешёвых литиевых аккумуляторов 4 ч.
Вместо тысяч рабочих мест Intel принесла жителям Огайо разбитые дороги и шум 4 ч.