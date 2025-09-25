Honor показала флагман Magic8 Pro с ИИ-кнопкой и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor поделилась с журналистами изображениями грядущего флагманского смартфона Magic8 Pro. Отличительной особенностью устройства стала физическая кнопка для запуска функций искусственного интеллекта. Смартфоны серии Magic8 дебютируют в Китае в октябре и станут одними из первых на новом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Смартфоны Magic занимают в линейке Honor флагманское положение, а модели Pro, как правило, сначала дебютируют в Китае, а потом приходят в Европу по цене выше €1000. Они традиционно оснащаются флагманскими процессорами, ёмкими аккумуляторами и мощными камерами — едва ли Magic8 Pro станет исключением. В общих чертах он сильно напоминает предшественника. Задняя панель стала более плоской, но в остальном всё выглядит знакомо.

Заметным отличием, однако, стала дополнительная кнопка на боковой грани — наряду с кнопкой питания и качелькой регулировки громкости. Это кнопка для запуска функций ИИ, сообщили в Honor, хотя и не уточнили, о каких именно функциях идёт речь. Об одной из них представители компании рассказали: Magic Color позволит менять расцветку и стиль фото или видео, используя цветовую палитру другого изображения, на которое укажет пользователь. И едва ли это единственная новая функция.

На задней панели размещён круглый блок основных камер — вероятно, полностью функциональны три модуля, а оставшаяся линза используется как датчик глубины. Технические характеристики этих камер пока неизвестны, но директор Honor по маркетингу Го Жуй (Guo Rui) недавно опубликовал в соцсети Weibo образец снимка, сделанный на камеру с разрешением 200 мегапикселей, эквивалентным фокусным расстоянием и апертурой f/2,6 — у прошлогоднего Magic7 Pro второй показатель составлял 72 мм.

Honor также подтвердила, что смартфоны линейки Magic8 будут работать на базе нового флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. В прошлом году компания анонсировала в Китае смартфоны Magic7 и Magic7 Pro, а некоторое время спустя к ним присоединилась версия Lite — вероятно, и 15 октября этого года Honor анонсирует лишь два смартфона, а вместе с ними и планшет MagicPad 3 Pro на том же процессоре. По неподтверждённым данным, компания также работает над новыми моделями Magic8 Ultra и Mini, которые появятся лишь в 2026 году.