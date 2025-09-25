Сегодня 25 сентября 2025
В App Store завирусилось приложение Neon — людям платят за записи их телефонных разговоров

Новое приложение Neon, предлагающее людям запись их телефонных разговоров за деньги с последующей продажей этих записей компаниям — разработчикам искусственного интеллекта, нашло отклик среди владельцев iPhone. Оно заняло второе место в категории «Социальные сети» рейтинга App Store в США.

Источник изображения: bruce mars / unsplash.com

Источник изображения: bruce mars / unsplash.com

За звонки пользователям Neon и запись этих разговоров компания платит по $0,30 в минуту; за звонки другим абонентам, тоже с записью, можно получить до $30 в день; премия выплачивается и за привлечение новых пользователей. Ещё 18 сентября приложение занимало 476 место в категории «Социальные сети» американского раздела Apple App Store; 23 сентября вечером Neon поднялся на 10 место; 24 сентября приложение стало уже вторым в списке. Создатели сервиса открыто говорят, что собранные данные продаются «компаниям, работающим в сфере ИИ, <..> для разработки, обучения, тестирования и улучшения моделей машинного обучения, инструментов и систем искусственного интеллекта, а также связанных с ними технологий».

Условия обслуживания предусматривают обширные полномочия для владельцев Neon, в том числе «<..> всемирное, исключительное, безотзывное, передаваемое, безвозмездное, полностью оплаченное право и лицензию (с правом сублицензирования на несколько уровней) на продажу использование, размещение, хранение, передачу, публичное воспроизведение (в том числе посредством трансляции цифрового аудио), доведение до всеобщего сведения, воспроизведение, изменение в целях форматирования для воспроизведения, создание производных работ согласно настоящим Условиям и распространение ваших Записей, полностью или частично в любых медиаформатах и через любые медиаканалы, как известные сейчас, так и разработанные в будущем».

Источник изображения: neonmobile.com

Источник изображения: neonmobile.com

Такие формулировки дают Neon достаточное пространство для манёвра, чтобы использовать собранные данные в больше степени, чем официально объявляется. В условиях обслуживания также есть раздел об экспериментальных функциях без гарантий и с возможными техническими ошибками. Но технически, считают опрошенные ресурсом TechCrunch эксперты, работа такой службы может быть законной — записывается и передаётся предположительно только та часть разговора, которую ведёт пользователь, но не его собеседник. На практике формулировка «односторонней расшифровки» может говорить, что записываются реплики обоих участников разговора, но слова того, кто не является пользователем приложения, просто вырезаются из расшифровки.

Неизвестно, в какой мере анонимными являются эти данные: имена пользователей, адреса электронной почты и номера телефонов перед продажей клиентам удаляются, утверждают создатели Neon. Но сценариев использования этих данных может быть чрезвычайно много — вплоть до мошеннических звонков с применением подделки голоса и озвучения ИИ. Создатели сервиса не раскрывают, какие компании являются его доверенными партнёрами, и что им разрешается делать с данными пользователей в дальнейшем. Вероятны и утечки данных из хранилищ Neon. На практике приложение никак не сигнализирует о факте записи звонка и работает как любой другой клиент IP-телефонии; идентификатор абонента при входящем звонке отображается как его номер телефона.

Основателем проекта Neon является некто Алекс Киам (Alex Kiam); юридическим адресом компании значится квартира в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке. Известно, что для запуска стартапа Киам привлёк средства от инвестиционной компании Upfront Ventures, но ни сам учредитель проекта, ни его инвесторы за запросы журналистов не ответили.

ии, запись, приложение
