Xiaomi выпустила 6-мм магнитный пауэрбанк, совместимый с iPhone 17

Xiaomi представила беспроводной пауэрбанк ёмкостью 5000 мА·ч с магнитным креплением. Устройство, получившее название Jinshajiang Power Bank, оценивается производителем в 299 юаней ($42). Оно предназначено не только для устройств Xiaomi, но и для смартфонов Apple. Xiaomi подтвердила его полную совместимость с линейкой смартфонов iPhone 17, включая модели iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air.

Источник изображений: Xiaomi

Толщина пауэрбанка составляет всего 6 мм, а вес — 98 граммов. В нём используется аккумулятор с кремний-углеродным анодом, содержащим 16 % кремния, и графитовым слоем большой площади. Такая конструкция позволяет повысить плотность энергии, сохраняя при этом тонкий формфактор. Номинальная ёмкость батареи составляет 4900 мА·ч (18,58 Вт·ч), а типичная — 5000 мА·ч (18,95 Вт·ч). Разъём USB-C поддерживает мощность до 22,5 Вт.

Устройство поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт с использованием технологии магнитной индукции. Аккумулятор может заряжать два устройства одновременно — с помощью как проводного, так и беспроводного подключения. Кроме того, он продолжает заряжать устройства даже тогда, когда сам подключён к сети для подзарядки.

Помимо последних моделей iPhone, внешний аккумулятор Jinshajiang поддерживает предыдущие поколения смартфонов Apple вплоть до серии iPhone 14, включая iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max. Он также совместим с последними смартфонами Xiaomi, включая серии Xiaomi 17, Xiaomi 15, Mix Flip 2 и Mix Fold 4.

Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава. Зарядная поверхность изготовлена ​​из стекловолокна с эксимерным напылением, которое улучшает текстуру и термостойкость.

Xiaomi заявляет о десяти уровнях защиты аккумулятора, включая защиту от перезарядки, перегрева, короткого замыкания и обнаружения посторонних предметов. Изделие соответствует стандартам сертификации CCC 2025, что означает его соответствие последним китайским нормам безопасности. Компания также подтвердила, что внешний аккумулятор безопасен для перевозки в самолёте.

