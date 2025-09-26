Сегодня 26 сентября 2025
Власти официально объявили о суверенитете интернета в России

Россия входит в число трёх стран мира, которые обладают полным цифровым суверенитетом, наряду с США и Китаем. Об этом в рамках выступления на Российском интернет-форуме (РИФ-2025) заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Источник изображения: Thomas Jensen / Unsplash

Источник изображения: Thomas Jensen / Unsplash

Под цифровым суверенитетом власти РФ понимают способность государства обеспечить себя всем необходимым набором решений в цифровой сфере: от приложений до инфраструктуры. Вместе с тем он отметил, что это не означает полного отказа от зарубежных решений — просто теперь России не страшны отключения от зарубежных сервисов, поскольку есть свои альтернативы, считают власти.

«Еще три года назад угроза отключения от сторов была реальной – собственной альтернативы не существовало. Сегодня у нас есть свои поисковики, видеоплатформы, соцсети, мессенджеры и магазины приложений», — отметил Кириенко.

Он также отметил, что все ключевые компании, занятые в обеспечении цифрового суверенитета страны, юридически и фактически являются отечественными. Спектр услуг таких компаний охватывает торговые платформы, видеохостинги, мессенджеры, образовательные программы и банковские сервисы.

«Стран, которые обладают полной независимостью в цифровой среде, в мире меньше, чем участников "ядерного клуба". Сегодня это Россия, США и Китай», — сказал Сергей Кириенко.

«По данным РАЭК, экономика российского сегмента интернета второй год подряд растёт более чем на 40 %. Это стало возможным благодаря развитию национальных платформ, зрелой экосистеме цифровых решений и росту доверия аудитории к отечественным сервисам», — добавил представитель властей.

Он отдельно отметил международный интерес к российскому опыту в этой сфере. Так на мировом цифровом форуме в Нижнем Новгороде представители более 100 стран выразили интерес к российским практикам. «Иностранные коллеги всё чаще спрашивают, как устроена наша система цифрового суверенитета и какие решения можно адаптировать у себя», — добавил Кириенко.

интернет, цифровой суверенитет, россия
