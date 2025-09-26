Портативный Xbox оказался дороже, чем домашние Series X и Series S вместе — есть вариант подешевле

На этой неделе Microsoft и Asus объявили о начале приёма предварительных заказов на портативные игровые консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X по цене $599 и $999 соответственно. Оба устройства поступят в розничную продажу 16 октября.

Взглянув на стоимость консолей, можно сказать, что первые портативные устройства Microsoft стоят недёшево. Даже базовая версия Xbox Ally обойдётся на $150 дороже Nintendo Switch 2, которая также подвергалась критике из-за высокой цены. Более того, сейчас за $599 в США предлагается домашняя консоль Xbox Series X (но вскоре она подорожает). В Великобритании и Европе Xbox Ally тоже стоит на уровне Xbox Series X — £499 и €599 соответственно. В свою очередь ROG Xbox Ally X и вовсе стоит чуть дороже, чем Xbox Series X и Series S вместе взятые ($599 и $379 соответственно).

При этом новые портативные приставки позволят не только играть в игры Xbox за пределами дома. Они работают под управлением оптимизированной версии Windows, которая открывает доступ к привычному рабочему столу и проводнику, освобождает много памяти для игр и позволяет взаимодействовать с интерфейсом с помощью контроллера.

К сожалению, стоимость портативных консолей неуклонно растёт вплоть до того, что цена флагманских устройств, таких как Xbox Ally X сопоставима со стоимостью игровых ноутбуков. Однако конкуренты не отстают: MSI предлагает консоль Claw 8 AI Plus за те же $999, а Lenovo Legion Go 2 и вовсе стоит $1349 — обе эти консоли предлагают процессор AMD Ryzen Z2 Extreme, который также лежит в основе портативного Xbox.

В случае же с базовой Xbox Ally покупатель в некотором роде получит «тёмную лошадку», поскольку используемый в консоли процессор Ryzen Z2 A не встречался в других серийных устройствах и по техническим характеристикам ближе к чипу из Steam Deck.