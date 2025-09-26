Сегодня 26 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Портативный Xbox оказался дороже, чем до...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Портативный Xbox оказался дороже, чем домашние Series X и Series S вместе — есть вариант подешевле

На этой неделе Microsoft и Asus объявили о начале приёма предварительных заказов на портативные игровые консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X по цене $599 и $999 соответственно. Оба устройства поступят в розничную продажу 16 октября.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

Взглянув на стоимость консолей, можно сказать, что первые портативные устройства Microsoft стоят недёшево. Даже базовая версия Xbox Ally обойдётся на $150 дороже Nintendo Switch 2, которая также подвергалась критике из-за высокой цены. Более того, сейчас за $599 в США предлагается домашняя консоль Xbox Series X (но вскоре она подорожает). В Великобритании и Европе Xbox Ally тоже стоит на уровне Xbox Series X — £499 и €599 соответственно. В свою очередь ROG Xbox Ally X и вовсе стоит чуть дороже, чем Xbox Series X и Series S вместе взятые ($599 и $379 соответственно).

При этом новые портативные приставки позволят не только играть в игры Xbox за пределами дома. Они работают под управлением оптимизированной версии Windows, которая открывает доступ к привычному рабочему столу и проводнику, освобождает много памяти для игр и позволяет взаимодействовать с интерфейсом с помощью контроллера.

К сожалению, стоимость портативных консолей неуклонно растёт вплоть до того, что цена флагманских устройств, таких как Xbox Ally X сопоставима со стоимостью игровых ноутбуков. Однако конкуренты не отстают: MSI предлагает консоль Claw 8 AI Plus за те же $999, а Lenovo Legion Go 2 и вовсе стоит $1349 — обе эти консоли предлагают процессор AMD Ryzen Z2 Extreme, который также лежит в основе портативного Xbox.

В случае же с базовой Xbox Ally покупатель в некотором роде получит «тёмную лошадку», поскольку используемый в консоли процессор Ryzen Z2 A не встречался в других серийных устройствах и по техническим характеристикам ближе к чипу из Steam Deck.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi показала чехол, превращающий Xiaomi 17 Pro в портативную консоль в духе Game Boy
Геймеры, инвертирующие управление в играх, оказались точнее, но медленнее
Lenovo отменила часть предзаказов на портативную консоль Legion Go 2 из-за неожиданно высокого спроса
Microsoft снова повысит цены на консоли Xbox Series X и Series S в США из-за пошлин
Многообещающие портативные консоли на Ryzen Z2 оказались фантомом, и кто виноват, не ясно
Nintendo воскресила провальную VR-консоль Virtual Boy из 1995 года, но теперь это аксессуар для Switch
Теги: xbox ally, xbox ally x, microsoft, asus
xbox ally, xbox ally x, microsoft, asus
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Исследователи обнаружили «червя», превращающего роботов Unitree в армию зомби
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков
OpenAI анонсировала ChatGPT Pulse — ИИ-агента, который следит за пользователем постоянно 2 мин.
Власти официально объявили о суверенитете интернета в России 21 мин.
Трамп одобрил сделку по американскому TikTok — сервис оценили всего в $14 млрд, но это не точно 11 ч.
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание 13 ч.
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление 15 ч.
Подростковые аккаунты в Facebook теперь доступны по всему миру — у них повышена приватность и усилен родительский контроль 15 ч.
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 % 16 ч.
Selectel запустила программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение 16 ч.
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam 17 ч.
В App Store завирусилось приложение Neon — людям платят за записи их телефонных разговоров 17 ч.
Портативный Xbox оказался дороже, чем домашние Series X и Series S вместе — есть вариант подешевле 3 мин.
Media Stream AI построит в Манчестере 2-МВт ИИ ЦОД с охлаждением водой из местного канала 39 мин.
Анонсированы 11,2-дюймовые планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro на чипах Snapdragon и по цене от $308 49 мин.
Вашингтон под угрозой пошлин заставит чипмейкеров выпускать 50 % продукции для США в самих США 2 ч.
Сервер хранения AIC SB407-VA допускает установку 60 накопителей LFF SATA/SAS 2 ч.
HYPERPC представила серию премиальных компьютеров Lumen для геймеров, ИИ-разработчиков и 3D-художников 3 ч.
Индустриальный компьютер Biostar EdgeComp MU-N150 на базе Intel Twin Lake выполнен в корпусе объёмом 0,6 л 3 ч.
Подготовка к выпуску iPhone 17 стоила сотрудникам Foxconn ночных смен, переработки и задержки зарплат 3 ч.
Micron наладит выпуск кастомизируемой HBM4E в 2027 году при участии TSMC 4 ч.
Главный китайский производитель флеш-памяти YMTC займётся разработкой и выпуском HBM для ИИ-ускорителей 5 ч.