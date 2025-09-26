Сегодня 26 сентября 2025
Новости Software
В Twitch наконец-то появилась перемотка трансляций, но доступная она не всем

Популярная главным образом среди геймеров потоковая платформа Twitch представила новую функцию — возможность перематывать прямой эфир, находясь прямо на главной странице стримера. Развёртывание новой возможности будет происходить поэтапно.

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Функция значительно упростит присутствие зрителей на платформе. Возможность просмотреть предыдущие фрагменты эфира существует и теперь — достаточно перейти в раздел «Видео» в профиле стримера. Если же делать это с главной страницы, то не приходится совершать лишних действий.

Внедряться новая функция будет постепенно. На начальном этапе она появится только в веб-версии платформы, и воспользоваться ей смогут только подписчики Twitch Turbo либо подписчики конкретного автора — на его странице. Разработчики платформы пока решили запустить нововведение в ограниченных масштабах, чтобы не допустить злоупотреблений и убедиться, что оно не станет способом пропустить рекламу, пояснил гендиректор Twitch Дэн Клэнси (Dan Clancy).

В перспективе платформа планирует сделать упрощённую перемотку прямых эфиров доступной для всех; ведётся работа и над её реализацией на мобильных устройствах.

Теги: twitch, трансляция, прямой эфир
